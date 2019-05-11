Сьогодні через футболу "Динамо"-"Зоря" можуть обмежити вхід на три станції метро

Сьогодні, 11 травня, комунальне підприємство "Київський метрополітен" може обмежити вхід на три станції у зв'язку з проведенням футбольного матчу між командами "Динамо"(Київ)-"Зоря"(Луганськ).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби метрополітену, передають Українські Новини.

Зазначається, що після закінчення матчу на НСК "Олімпійський" метрополітен допускає обмеження на вхід для пасажирів станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

"Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належної перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"", - йдеться в сообещении.

Як повідомляли Українські Новини, 4 травня в Києві на НСК "Олімпійський" відбувся матч, в якому команда "Динамо" на домашній арені прийняла "Олександрію". Матч завершився нічиєю.

Раніше на НСК "Олімпійський" зіграли внічию "Динамо" і "Шахтар" .

Також "Динамо" здобуло феєричну перемогу над "Зорею" у матчі, який відбувся 3 квітня.