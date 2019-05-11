В Мінкультури відреагували на інформацію про нібито відновлення УПЦ (КП)

Міністерство культури України заявляє, що заяви про нібито відновлення діяльності в Україні такого релігійного об'єднання як Українська православна церква Київського патріархату не відповідають дійсності.

Про це йдеться в заяві Мінкультури, передають Українські Новини.

Відомство зазначає, що постановою Помісного собору колишньої УПЦ КП, який було прийнято 15 грудня 2018 року, напередодні всеукраїнського православного Об'єднавчого собору, діяльність такого релігійного об'єднання як УПЦ КП була припинена шляхом об'єднання і приєднання до створеної Православної Церкви України.

Наказом Міністерства культури від 30 січня 2019 року № 54 було зареєстровано статут релігійної організації "Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви)".

Також цим наказом на підставі рішень Помісного собору УПЦ КП були визнані такими, що втратили чинність, накази Міністерства від 12 червня 2017 року № 505 "Про реєстрацію Статуту релігійної організації "Київської патріархії УПЦ" в новій редакції від 8 липня 2016 року "Про нову редакцію Статуту про управління Української Православної Церкви Київський Патріархат".

Таким чином, релігійне об'єднання УПЦ КП і релігійна організація "Київської патріархії УПЦ", яка згідно з її статутом є релігійним адміністративним центром і центральним виконавчо-розпорядчим органом УПЦ КП, після створення та реєстрації статуту релігійної організації "Київська митрополія УПЦ (ПЦУ)" фактично і юридично припинили свою діяльність.

У зв'язку з викладеним Міністерство культури зазначає, що заяви про нібито відновлення діяльності в Україні УПЦ КП не відповідають дійсності.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що патріарх Філарет має намір відновити Київський патріархат УПЦ.

Як повідомляли Українські Новини, Філарет розіслав запрошення архієреям на молитовне спілкування від імені УПЦ КП, яку сам розпустив.

Раніше Мінкультури засекретило статут Православної церкви України.