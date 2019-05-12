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12 травня 2019, неділя, 06:00 40 Карта
Життя 2019-05-12T08:00:02+03:00
Українські Новини
Циклони над Скандинавією та Італією перекинули дощі і грози до України, - синоптик

Циклони над Скандинавією та Італією перекинули дощі і грози до України, - синоптик

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

Парасольки найближчим часом залишаються в Україні актуальними. Дощі і грози місцями будуть чергуватися з проясненнями.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Як пояснила Діденко, над Італією вирує циклон, тому навколо дощі і холод, над Великобританією - антициклон, тому там, а також у Франції, Іспанії, Португалії та Німеччини опадів не буде.

"Циклон над північчю Скандинавії зачіпає нас (Україну, - ред.) хвостами атмосферних фронтів. До речі, деякі хвости італійського циклону також стосуються нашої території. Словом, з усіх боків ймовірність дощів", - повідомила синоптик.

При цьому Україна 12 травня буде однією з найтепліших країн Європи.

У більшості областей вдень передбачається +18...+24 градуси, в Криму та Одеській області +15...+20 градусів.

У Києві неділя - з періодичними дощами, місцями з грозами. Температура повітря комфортна, вдень високі +18...+20 градусів. Ночі також вже тепліше, +10... +13 градусів.

Також Діденко розповіла про погоду найближчими днями.

"Дощі, періодичні, місцями з грозами. Однак тепло, хіба що в першій половині наступного тижня на заході України температура повітря знизиться на кілька градусів", - розповіла синоптик.

Карти: Наталя Діденко/FacebookКарти: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, зливові атмосферні фронти відступлять, але повернуться з Заходу: прогноз погоди на тиждень.

Також синоптик розповіла про погоду на вихідних.

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