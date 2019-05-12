Циклони над Скандинавією та Італією перекинули дощі і грози до України, - синоптик

Парасольки найближчим часом залишаються в Україні актуальними. Дощі і грози місцями будуть чергуватися з проясненнями.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nЯк пояснила Діденко, над Італією вирує циклон, тому навколо дощі і холод, над Великобританією - антициклон, тому там, а також у Франції, Іспанії, Португалії та Німеччини опадів не буде.\r\n"Циклон над північчю Скандинавії зачіпає нас (Україну, - ред.) хвостами атмосферних фронтів. До речі, деякі хвости італійського циклону також стосуються нашої території. Словом, з усіх боків ймовірність дощів", - повідомила синоптик.\r\nПри цьому Україна 12 травня буде однією з найтепліших країн Європи.\r\nУ більшості областей вдень передбачається +18...+24 градуси, в Криму та Одеській області +15...+20 градусів.\r\nУ Києві неділя - з періодичними дощами, місцями з грозами. Температура повітря комфортна, вдень високі +18...+20 градусів. Ночі також вже тепліше, +10... +13 градусів.\r\nТакож Діденко розповіла про погоду найближчими днями.\r\n"Дощі, періодичні, місцями з грозами. Однак тепло, хіба що в першій половині наступного тижня на заході України температура повітря знизиться на кілька градусів", - розповіла синоптик.\r\n\r\nКарти: Наталка Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, зливові атмосферні фронти відступлять, але повернуться з Заходу: прогноз погоди на тиждень.\r\nТакож синоптик розповіла про погоду на вихідних.