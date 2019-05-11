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11 травня 2019, субота, 12:22 12
Судова влада 2019-05-11T12:27:19+03:00
Українські Новини
Суд відмовився заборонити Парубію підписувати закон про мову

Суд відмовився заборонити Парубію підписувати закон про мову

Окружний адміністративний суд міста Києва. Фото: сайт суду
Окружний адміністративний суд міста Києва. Фото: сайт суду

Окружний адміністративний суд Києва відмовився заборонити голові Верховної Ради Андрію Парубію підписувати закон про функціонування української мови.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Суд вважає, що заявник не довів очевидної протиправності дій спікера парламенту в зв'язку з ненаданням жодного доказу на підтвердження такої обставини.

Суд дійшов висновку про необґрунтованість заяви і про відсутність підстав для її задоволення, оскільки заява не містила обгрунтування і доказів (наприклад, статут), що подана заява і позов, який має намір подати заявник, стосуються мети (цілей), з якою створено ГО "Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної", яка вказана позивачем.

Водночас у заяві про забезпечення позову зазначено, що права громадської організації та її членів порушені діями голови Ради.

Також при розгляді цієї заяви судом було встановлено, що депутатами Ради, згідно з "Регламентом Верховної Ради України", ініційовано процедуру скасування відповідного рішення парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, мати колишнього депутата Верховної Ради Ірини Бережної (Партія регіонів) Олена просила Окружний адміністративний суд Києва заборонити Парубію підписувати закон про функціонування української мови.

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко не виключав, що Окружний адміністративний суд Києва може заборонити підписувати закон про функціонування української мови.

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