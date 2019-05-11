Суд может запретить подписание закона о языке, - Кириленко

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко не исключает, что Окружной административный суд Киева может запретить подписывать закон о функционировании украинского языка.

Об этом он написал в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

Он обратился к новоизбранному Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о вмешательстве в такой вероятный сценарий.

"Было бы хорошо, если бы избранный Президент Зеленский, так же эмоционально, как к ВР по своей инаугурации, обратился в Окружной админсуд, который может запретить подписывать закон о языке. Кому, как не только избранному главе государства, выступить в защиту государственного языка?! Или это не важно?", - написал он.

Кириленко призвал всех неравнодушных прийти на заседание Окружного админсуда, чтобы не допустить принятия незаконного решения.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский потребовал от Рады назначить инаугурацию на 19 мая.

Мать бывшего депутата Верховной Рады Ирины Бережной (Партия регионов) Елена просит Окружной административный суд Киева запретить председателю Верховной Рады Андрею Парубию подписывать закон о функционировании украинского языка.