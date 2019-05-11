подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
11 мая 2019, суббота, 11:51 242
Кабмин 2019-05-11T11:52:28+03:00
Українські Новини
Суд может запретить подписание закона о языке, - Кириленко

Суд может запретить подписание закона о языке, - Кириленко

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.
Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко не исключает, что Окружной административный суд Киева может запретить подписывать закон о функционировании украинского языка.

Об этом он написал в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

Он обратился к новоизбранному Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о вмешательстве в такой вероятный сценарий.

"Было бы хорошо, если бы избранный Президент Зеленский, так же эмоционально, как к ВР по своей инаугурации, обратился в Окружной админсуд, который может запретить подписывать закон о языке. Кому, как не только избранному главе государства, выступить в защиту государственного языка?! Или это не важно?", - написал он.

Кириленко призвал всех неравнодушных прийти на заседание Окружного админсуда, чтобы не допустить принятия незаконного решения.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский потребовал от Рады назначить инаугурацию на 19 мая.

Мать бывшего депутата Верховной Рады Ирины Бережной (Партия регионов) Елена просит Окружной административный суд Киева запретить председателю Верховной Рады Андрею Парубию подписывать закон о функционировании украинского языка.

Больше новостей о: Украинский язык Вячеслав Кириленко закон о языке Владимир Зеленский Закон об украинском языке

Архив
Новости
Ливневые атмосферные фронты отступят, но вернутся с Запада: прогноз погоды на неделю 13:30 Карта
Политики используют покупку ДТЭК двух облэнерго в политических целях, - Корольчук 13:23
Владимир Кличко назван "Инноватором года" в Германии 13:11
Садовый решил идти в Раду и бороться за должность премьер-министра 12:48
Суд отказался запретить Парубию подписывать закон о языке 12:22
больше новостей
В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе 09:40
Риски для макроэкономической стабильности Украины сохраняются, - НБУ 09:12
Дождь. Фото: reading
Солнечной и сухой погоды пока ждать не стоит: синоптик дала неутешительный прогноз 06:00 Карта
США не могут и не будут вести переговоры о правах украинского народа, - Волкер 17:05
Предоставление слова представителю Президента на согласовательном совете признали незаконным 15:25
больше новостей
Порошенко раздал госнаграды своему секретарю, пресс-секретарю, райтеру, начальнику резиденции и еще 9 сотрудникам АПУ 14:30
В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе 09:40
ГБР заподозрило 20 детективов НАБУ в присвоении 38 млн гривен зарплаты 06:00
Авария с военными. Фото: полиция
Двое военных погибли в жестком ДТП в Киеве 16:22
Патрульная машина врезалась в BMW на мосту в Киеве: трое мужчин в больнице 08:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok