Суд может запретить подписание закона о языке, - Кириленко

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко не исключает, что Окружной административный суд Киева может запретить подписывать закон о функционировании украинского языка.\r\nОб этом он написал в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\nОн обратился к новоизбранному Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о вмешательстве в такой вероятный сценарий.\r\n"Было бы хорошо, если бы избранный Президент Зеленский, так же эмоционально, как к ВР по своей инаугурации, обратился в Окружной админсуд, который может запретить подписывать закон о языке. Кому, как не только избранному главе государства, выступить в защиту государственного языка?! Или это не важно?", - написал он.\r\nКириленко призвал всех неравнодушных прийти на заседание Окружного админсуда, чтобы не допустить принятия незаконного решения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский потребовал от Рады назначить инаугурацию на 19 мая.\r\nМать бывшего депутата Верховной Рады Ирины Бережной (Партия регионов) Елена просит Окружной административный суд Киева запретить председателю Верховной Рады Андрею Парубию подписывать закон о функционировании украинского языка.