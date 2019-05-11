Можливе розголошення держтаємниці Ситником: ГПУ заперечує закриття справи

Генеральна прокуратура (ГПУ) заперечує інформацію про закриття справи щодо можливого розголошення державної таємниці та даних досудового розслідування директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником, який учора прийшов на допит до ГПУ.

Про це Українським Новинам повідомив представник ГПУ.

"Справа у провадженні", - сказав він.

З його слів, проводиться досудове розслідування і воно не припинялося.

При цьому 10 травня біля входу в будівлю ГПУ Ситник повідомив, що цю справу вже закрили.

У 2018 році Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі вилучити документи, які має Спеціалізована антикорупційна прокуратура, у справі про можливе розголошення державної таємниці та даних досудового розслідування Ситником.

Як повідомляли Українські Новини, 10 травня Генпрокуратура викликала Ситника на допит у справі про втручання у вибори президента США.

Згодом Ситник відмовився від усного допиту і запропонував альтернативу.