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11 травня 2019, субота, 11:51 27
Кабмін 2019-05-11T11:55:16+03:00
Українські Новини
Суд може заборонити підписання закону про мову, - Кириленко

Суд може заборонити підписання закону про мову, - Кириленко

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко.
Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко.

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко не виключає, що Окружний адміністративний суд Києва може заборонити підписувати закон про функціонування української мови.

Про це він написав у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

Він звернувся до новообраного Президента Володимира Зеленського з проханням про втручання у такий імовірний сценарій.

"Було б добре, якби обраний Президент Зеленський, так само емоційно, як до ВР по своїй інавгурації, звернувся до Окружного адмінсуду, який може заборонити підписувати закон про мову. Кому, як не тільки обраному главі держави, виступити на захист державної мови?! Чи це не важливо?", - написав він.

Кириленко закликав усіх небайдужих прийти на засідання Окружного адмінсуду, щоб не допустити ухвалення незаконного рішення.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський зажадав від Ради призначити інавгурацію на 19 травня.

Мати колишнього депутата Верховної Ради Ірини Бережної (Партія регіонів) Олена просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити голові Верховної Ради Андрію Парубію підписувати закон про функціонування української мови.

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