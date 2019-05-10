У Луганській області затримали причетну до бойовиків "ЛДНР" жінку

Бійці Національної гвардії 9 травня затримали на блокпосту причетну до незаконних збройних формувань жінку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби територіальної угруповання Національної гвардії в оперативно-тактичному управлінні "Північ", передають Українські Новини.

У повідомленні сказано, що 9 травня бійці 3 бригади оперативного призначення під час перевірки документів на блокпосту в селищі Городище Луганської області помітили підозрілу жінку.

Нацгвардійці перевірили її документи і встановили, що 46-річна жителька міста Стаханов Луганської області числиться в розшуку, як особа, причетна до незаконних збройних формувань.

Бійці передали затриману співробітників Національної поліції.

Як повідомляли Українські Новини, бойовик "ДНР" добровільно здався поліції в Донецькій області.

Раніше поліція затримала розвідника "ЛНР".