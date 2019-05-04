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04 мая 2019, суббота, 15:02 828
Силовые структуры 2019-05-04T15:05:11+03:00
Українські Новини
Боевик "ДНР" добровольно сдался полиции в Донецкой области

Боевик "ДНР" добровольно сдался полиции в Донецкой области

Боевик самопровозглашенной "Донецкой народной республики" сдался правоохранителям в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

В июне 2014 года 17-летний подросток присоединился к боевикам.

После освобождения военными городов в Донецкой области он остался в родном городе, но впоследствии решил снова присоединиться к незаконным формированиям.

В августе 2014 года он уехал в Донецк, где присоединился к батальону ДНР, и в январе 2015 охранял административное здание этого батальона.

Наемник добровольно сдался правоохранителям и после проверки на отсутствие тяжких преступлений против мирного населения он сможет быть освобожден от наказания по ч. 6 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала разведчика "ЛНР".

Ранее пограничники задержали выдворенного из Беларуси боевика "ДНР".

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