Боевик "ДНР" добровольно сдался полиции в Донецкой области

Боевик самопровозглашенной "Донецкой народной республики" сдался правоохранителям в Донецкой области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.\r\nВ июне 2014 года 17-летний подросток присоединился к боевикам.\r\nПосле освобождения военными городов в Донецкой области он остался в родном городе, но впоследствии решил снова присоединиться к незаконным формированиям.\r\nВ августе 2014 года он уехал в Донецк, где присоединился к батальону ДНР, и в январе 2015 охранял административное здание этого батальона.\r\nНаемник добровольно сдался правоохранителям и после проверки на отсутствие тяжких преступлений против мирного населения он сможет быть освобожден от наказания по ч. 6 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, полиция задержала разведчика "ЛНР".\r\nРанее пограничники задержали выдворенного из Беларуси боевика "ДНР".