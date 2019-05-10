Фото дня: вчення ракетного катера "Прилуки" з британським розвідувальним кораблем

Ракетний катер Військово-морських сил України P153 "Прилуки" провів навчання з британським розвідувальним кораблем HMS Echo H87\r\nПро це з посиланням на ВМСУ повідомила "Думська".\r\nТак, в ході спільних тренувань український ракетний катер і британський корабель виконали завдання з тактичного маневрування і з протиповітряної оборони.\r\nНавчання проводили у відповідності зі стандартами НАТО.\r\nКрім кораблів у тренуваннях брав участь вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади. Він патрулював і відпрацьовував дії в ході пошуково-рятувальної операції і подальшої евакуації потерпілого.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, кораблі і авіація Об'єднаних сил влаштували "бій" в Азовському морі.\r\nМіністр оборони Степан Полторак підвищив доплати військовим на передовій і військовослужбовцям Військово-морських сил Збройних сил, що виконують бойові завдання в акваторії Азовського моря.\r\nРаніше Клімкін анонсував новий прохід суден через Керченську протоку.