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10 травня 2019, пʼятниця, 21:15 17
Події 2019-05-10T22:30:04+03:00
Українські Новини
Фото дня: вчення ракетного катера "Прилуки" з британським розвідувальним кораблем

Фото дня: вчення ракетного катера "Прилуки" з британським розвідувальним кораблем

Ракетний катер Військово-морських сил України P153 "Прилуки" провів навчання з британським розвідувальним кораблем HMS Echo H87

Про це з посиланням на ВМСУ повідомила "Думська".

Так, в ході спільних тренувань український ракетний катер і британський корабель виконали завдання з тактичного маневрування і з протиповітряної оборони.

Навчання проводили у відповідності зі стандартами НАТО.

Крім кораблів у тренуваннях брав участь вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади. Він патрулював і відпрацьовував дії в ході пошуково-рятувальної операції і подальшої евакуації потерпілого.

Як повідомляли Українські Новини, кораблі і авіація Об'єднаних сил влаштували "бій" в Азовському морі.

Міністр оборони Степан Полторак підвищив доплати військовим на передовій і військовослужбовцям Військово-морських сил Збройних сил, що виконують бойові завдання в акваторії Азовського моря.

Раніше Клімкін анонсував новий прохід суден через Керченську протоку.

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