Зеленський порівняв Порошенка з туристом, який краде капці в готелі після виселення

Майбутній Президент України Володимир Зеленський обурився останніми діями Петра Порошенка на посаді Президента і зажадав від парламенту призначити інавгурацію на 19 травня. Про це Зеленський заявив у відеозверненні, опублікованому на відеохостингу Youtube.\r\n"Я звертаюся до українського парламенту. Шановні депутати, сподіваюся, що за три тижні, поки ви відпочивали, ви не забули слова депутатської присяги – виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Поки що ви дієте виключно у своїх інтересах: боїтеся розпуску Ради і затягуєте призначення дати інавгурації", - сказав Зеленський.\r\nТак, Зеленський заявив, що Порошенко здійснює "необоротне", поки депутати Верховної Ради "трясуться за свої мандати".\r\n"Поки ви трясетесь за свої мандати, колишній Президент Порошенко здійснює необоротне. Він робить активні перестановки у вищому командуванні армії, намагається пропхати свого голову Нацради з питань телебачення і радіомовлення, призначає суддів Верховного суду, серед яких юристи Рошену, судді Майдану і родичі пана Ківалова. Роздає звання генералів більш ніж 20 осіб, серед яких відповідальні за безпеку арсеналів і складів, при якому сталися вибухи в Балаклії, Ічні, Калинівці та Сватово. Дає звання Героя України голові Служби безпеки України пану Грицаку", - зауважив Зеленський.\r\nТакож Зеленський порівняв Порошенка з туристом.\r\n"Це нагадує мені туриста в єгипетському готелі: завтра додому, валізи спаковані, номер вже прибрали, і нормальна вихована людина чекає трансфер в аеропорт. Але не Порошенко, він ніяк не зупиниться: тягне рушники, тапочки, і бере все підряд зі шведського столу. Я вас дуже прошу, сідайте ключ, розрахуйтеся за міні-бар, і вперед. Вам ще митницю і паспортний контроль проходити", - додав Зеленський.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за словами радника Зеленського, він прийме рішення про ключових посадах після отримання доступу до баз СБУ, МВС і НАЗК.\r\nТим часом, інавгурацію Зеленського пропонують провести два рази: в Раді і на НСК "Олімпійський".