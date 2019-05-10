Зеленський порівняв Порошенка з туристом, який краде капці в готелі після виселення

Майбутній Президент України Володимир Зеленський обурився останніми діями Петра Порошенка на посаді Президента і зажадав від парламенту призначити інавгурацію на 19 травня. Про це Зеленський заявив у відеозверненні, опублікованому на відеохостингу Youtube.

"Я звертаюся до українського парламенту. Шановні депутати, сподіваюся, що за три тижні, поки ви відпочивали, ви не забули слова депутатської присяги – виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Поки що ви дієте виключно у своїх інтересах: боїтеся розпуску Ради і затягуєте призначення дати інавгурації", - сказав Зеленський.

Так, Зеленський заявив, що Порошенко здійснює "необоротне", поки депутати Верховної Ради "трясуться за свої мандати".

"Поки ви трясетесь за свої мандати, колишній Президент Порошенко здійснює необоротне. Він робить активні перестановки у вищому командуванні армії, намагається пропхати свого голову Нацради з питань телебачення і радіомовлення, призначає суддів Верховного суду, серед яких юристи Рошену, судді Майдану і родичі пана Ківалова. Роздає звання генералів більш ніж 20 осіб, серед яких відповідальні за безпеку арсеналів і складів, при якому сталися вибухи в Балаклії, Ічні, Калинівці та Сватово. Дає звання Героя України голові Служби безпеки України пану Грицаку", - зауважив Зеленський.

Також Зеленський порівняв Порошенка з туристом.

"Це нагадує мені туриста в єгипетському готелі: завтра додому, валізи спаковані, номер вже прибрали, і нормальна вихована людина чекає трансфер в аеропорт. Але не Порошенко, він ніяк не зупиниться: тягне рушники, тапочки, і бере все підряд зі шведського столу. Я вас дуже прошу, сідайте ключ, розрахуйтеся за міні-бар, і вперед. Вам ще митницю і паспортний контроль проходити", - додав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, за словами радника Зеленського, він прийме рішення про ключових посадах після отримання доступу до баз СБУ, МВС і НАЗК.

Тим часом, інавгурацію Зеленського пропонують провести два рази: в Раді і на НСК "Олімпійський".