Двоє військових загинули в жорсткій ДТП в Києві

Двоє військовослужбовців загинули в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) у Києві.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Зазначено, що аварія сталася у п'ятницю, 10 травня, вранці на Кільцевій дорозі Святошинського району Києва.

За попередньою інформацією поліції, автомобіль ВАЗ врізався у вантажівку МАН, яку було припарковано по правому боці проїжджої частини.

У результаті зіткнення водій машини ВАЗ і його пасажир загинули на місці події.

Правоохоронці встановили, що загиблі - військовослужбовці.

За цим фактом слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, в Краматорську військовий загинув, врізавшись на автомобілі в маршрутку.

В Києві військова вантажівка врізався в Chevrolet з дитиною в салоні. Також вночі в Миколаєві врізався в дерево автомобіль з військовими.