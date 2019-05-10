Двоє військових загинули в жорсткій ДТП в Києві

Двоє військовослужбовців загинули в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) у Києві.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що аварія сталася у п'ятницю, 10 травня, вранці на Кільцевій дорозі Святошинського району Києва.\r\nЗа попередньою інформацією поліції, автомобіль ВАЗ врізався у вантажівку МАН, яку було припарковано по правому боці проїжджої частини.\r\nУ результаті зіткнення водій машини ВАЗ і його пасажир загинули на місці події.\r\nПравоохоронці встановили, що загиблі - військовослужбовці.\r\nЗа цим фактом слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Краматорську військовий загинув, врізавшись на автомобілі в маршрутку.\r\nВ Києві військова вантажівка врізався в Chevrolet з дитиною в салоні. Також вночі в Миколаєві врізався в дерево автомобіль з військовими.