Незважаючи на масову вирубку українського лісу, Порошенко присвоїв лісничим держнагороди

Роздавши держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ, Президент Петро Порошенко нагородив указом від 4 травня також ряд осіб, серед яких виявилися "заслужені лісничі України", незважаючи на масову вирубку лісів, яку хочуть збільшити.

Про це йдеться у відповідному указі №188/2019 на сайті Президента, передають Українські Новини.

Так, званням "Заслужений лісничий України" нагороджені 7 осіб:

Василь Грицик - директор державної організації "Резиденція" Залісся", Київська область; Ігор Коляджин - заступник директора державного підприємства "Брошневське лісове господарство", Івано-Франківська область; Віктор Мірошниченко - головний лісничий державного підприємства "Барановское лісомисливське господарство", Житомирська область; Володимир Неводничик - головний спеціаліст відділу Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства; Наталя Ревенко - начальниця Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства; Володимир Савицький -лісничий Грабовського лісництва державного підприємства "Буское лісове господарство", Львівська область; Віталій Сухович - начальник Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваний у незаконній вирубці лісів заступник губернатора Херсонської ОДА подав у відставку. Також чиновника заповідника "Биківнянські могили" підозрюють в вирубці дерев майже на 4 млн грн, а в Черкаській області СБУ спіймала чиновника-хабарника, що крав ліс.

Рада у два рази збільшила штраф за незаконну вирубку лісу.

Крім того, Порошенко нагородив орденом Ярослава Мудрого V ступеня Олександра Турчинова. Також Порошенко нагородив орденами Ярослава Мудрого 2 митрополитів УПЦ .