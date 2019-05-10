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10 травня 2019, пʼятниця, 16:08 12
Президент 2019-05-10T16:17:39+03:00
Українські Новини
Незважаючи на масову вирубку українського лісу, Порошенко присвоїв лісничим держнагороди

Незважаючи на масову вирубку українського лісу, Порошенко присвоїв лісничим держнагороди

Ліс. Фото: pixabay
Ліс. Фото: pixabay

Роздавши держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ, Президент Петро Порошенко нагородив указом від 4 травня також ряд осіб, серед яких виявилися "заслужені лісничі України", незважаючи на масову вирубку лісів, яку хочуть збільшити.

Про це йдеться у відповідному указі №188/2019 на сайті Президента, передають Українські Новини.

Так, званням "Заслужений лісничий України" нагороджені 7 осіб:

  1. Василь Грицик - директор державної організації "Резиденція" Залісся", Київська область;
  2. Ігор Коляджин - заступник директора державного підприємства "Брошневське лісове господарство", Івано-Франківська область;
  3. Віктор Мірошниченко - головний лісничий державного підприємства "Барановское лісомисливське господарство", Житомирська область;
  4. Володимир Неводничик - головний спеціаліст відділу Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства;
  5. Наталя Ревенко - начальниця Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства;
  6. Володимир Савицький -лісничий Грабовського лісництва державного підприємства "Буское лісове господарство", Львівська область;
  7. Віталій Сухович - начальник Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваний у незаконній вирубці лісів заступник губернатора Херсонської ОДА подав у відставку. Також чиновника заповідника "Биківнянські могили" підозрюють в вирубці дерев майже на 4 млн грн, а в Черкаській області СБУ спіймала чиновника-хабарника, що крав ліс.

Рада у два рази збільшила штраф за незаконну вирубку лісу.

Крім того, Порошенко нагородив орденом Ярослава Мудрого V ступеня Олександра Турчинова. Також Порошенко нагородив орденами Ярослава Мудрого 2 митрополитів УПЦ .

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