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25 апреля 2019, четверг, 20:45 3124
Политика 2019-04-25T20:51:27+03:00
Українські Новини
Рада в два раза увеличила штраф за незаконную вырубку леса

Рада в два раза увеличила штраф за незаконную вырубку леса

Лес. Фото: pixabay
Лес. Фото: pixabay

Верховная Рада увеличила штраф для граждан за незаконную вырубку и повреждение лесных культур с 15-30 необлагаемых минимумов доходов граждан до 30-60.

За принятие за основу и в целом законопроекта №10201-1 проголосовал 241 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Под данными нарушениями подразумевается незаконная вырубка и повреждение деревьев или кустарников, перевозка, хранение незаконно срубленных деревьев, уничтожение или повреждение лесных культур, сеянцев или саженцев в лесных питомниках и на плантациях, а также молодняка естественного происхождения и самосева на площадях, предназначенных под лесовосстановление.

Для должностных лиц штраф увеличивается с 75-150 необлагаемых минимумов доходов граждан до 150-300.

При повторном нарушении будет взиматься штраф с граждан в размере 60-90 необлагаемых минимумов, с должностных лиц - 600-900.

Также ужесточается административная ответственность за нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывоза древесины.

Теперь данное нарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере 6-14 минимумов, на должностных лиц - 10-16 вместо 3-7 минимумов и 5-8 минимумов соответственно.

Кроме того, депутаты уменьшили стоимость необработанных лесоматериалов, которая подпадает под незаконное перемещение в крупном размере лесоматериалов через границу, которое наказывается лишением свободы на срок от 3-5 лет.

Так, уголовная ответственность наступает после незаконного перемещения леса, стоимость которого превышает в 18 и более раз необлагаемый минимум доходов граждан.

В предыдущей редакции Уголовного кодекса уголовная ответственность наступала после перемещения леса стоимостью, превышаемой необлагаемый минимум в 1 тыс. раз и более.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемый в незаконной вырубке лесов замгубернатора Херсонской ОДА подал в отставку.

Ранее в Черкасской области СБУ поймала чиновника-взяточника, воровавшего лес.

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