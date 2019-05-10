У квітні ціни на свинину в живій вазі зросли на 26%

Асоціація "Свинарі України" повідомляє, що з 29 березня по 30 квітня середня ціна на свинину 1-ї категорії в живій вазі підвищилася на 26%, або на 10,3 гривні/кг до 49,8 гривні/кг.

Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українські Новини.

При цьому вказується, що після Великодня ціни дещо знизилися.

"Так, якщо в перші дні травня ціни на живця свиней в Україні "посунулися" на 1,3% порівняно з передвеликоднім тижнем, то в кінці другої декади спадний рух був більш відчутним", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що з 6 по 10 травня свиней забійних кондицій в середньому реалізовували за ціною 47,6 гривні/кг, що на 4,5% менше, ніж минулого тижня (29 квітня - 5 травня).

За відгуками переробників, після свят ринкова активність істотно послабшала, а торгівля на початку травня була гірше, ніж очікувалося.

В результаті представники збутових мереж і дрібної реалізації відмовлялися від раніше заброньованих партій.

Таким чином, переробні підприємства зіткнулися з накопиченням залишків, через що були змушені скоротити обсяги заготівлі або тимчасово її не здійснюють.

Також мляву торгівлю частково пов'язують з погіршенням погодних умов - похолодання не дозволило поєднати великодні свята з початком пікнікового сезону.

"З іншого боку, переробники також зазначають, що досить стрімкий підйом цін на свинину протягом квітня і їх високий рівень на початку травня "відлякав" споживача", - розповіли в асоціації.

На сьогодні учасники ринку очікують, що наступного тижня більшість товарних партій будуть закуповувати по 45-46 гривень/кг.

Як повідомляли Українські Новини, напередодні Великого посту ціни на свинину перевалили за 40 гривень в живій вазі.

У свою чергу у квітні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 1,0%.

За рік вартість борщу зі свининою перевалила за 100 грн.