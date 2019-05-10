Порошенка чекають у Брюсселі наступного тижня

Президент Петро Порошенко з нагоди десятої річниці створення ініціативи Європейського Союзу "Східне партнерство" (Україна, Грузія, Молдова, Білорусь, Азербайджан, Вірменія) відвідає 13-14 травня Брюссель (Бельгія), куди уже запросили здійснити свій перший закордонний візит Володимира Зеленського у статусі глави української держави.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Адміністрації Президента.

"Президент відвідає з робочим візитом Брюссель на початку наступного тижня", - розказав співрозмовник.

13 травня Порошенко візьме участь у прийомі президентом Європейської Ради Дональдом Туском лідерів країн "Східного партнерства", а 14 травня - у конференції високого рівня.

У делегації з Порошенком Брюссель також відвідає міністр закордонних справ Павло Клімкін, який 13 травня вызьме участь у засіданні глав зовнішньополітичних відомств країн Європейського Союзу та "Східного партнерства" під головуванням верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні.

Державне управління справами вже внесло державному авіаційному підприємству "Україна" попередню оплату за авіапереліт делегації на чолі з Порошенком за маршрутом "Київ - Брюссель - Київ" у сумі 972 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Польща до 10-ї річниці "Східного партнерства" запропонує скасувати роумінг для українців.

Раніше на саміті "Східного партнерства" питання роумінгу між Україною та ЄС і моделі "Східне партнерство +" залишилися відкритими.

Порошенко розраховує на чотири союзи з ЄС: асоціацію з Шенгенською зоною, єдиним цифровим ринком Євросоюзу, енергетичним та митним союзами ЄС.