підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
ONLINE
10.05.19 13:00 Пресс-конференция независимого эксперта ООН по вопросам защиты от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности Виктора Мадригаль-Борлоза

10 травня 2019, пʼятниця, 13:52 4
Зовнішня політика 2019-05-10T14:34:57+03:00
Українські Новини
Порошенка чекають у Брюсселі наступного тижня

Порошенка чекають у Брюсселі наступного тижня

Євросоюз. Фото: csamir.com
Євросоюз. Фото: csamir.com

Президент Петро Порошенко з нагоди десятої річниці створення ініціативи Європейського Союзу "Східне партнерство" (Україна, Грузія, Молдова, Білорусь, Азербайджан, Вірменія) відвідає 13-14 травня Брюссель (Бельгія), куди уже запросили здійснити свій перший закордонний візит Володимира Зеленського у статусі глави української держави.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Адміністрації Президента.

"Президент відвідає з робочим візитом Брюссель на початку наступного тижня", - розказав співрозмовник.

13 травня Порошенко візьме участь у прийомі президентом Європейської Ради Дональдом Туском лідерів країн "Східного партнерства", а 14 травня - у конференції високого рівня.

У делегації з Порошенком Брюссель також відвідає міністр закордонних справ Павло Клімкін, який 13 травня вызьме участь у засіданні глав зовнішньополітичних відомств країн Європейського Союзу та "Східного партнерства" під головуванням верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні.

Державне управління справами вже внесло державному авіаційному підприємству "Україна" попередню оплату за авіапереліт делегації на чолі з Порошенком за маршрутом "Київ - Брюссель - Київ" у сумі 972 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Польща до 10-ї річниці "Східного партнерства" запропонує скасувати роумінг для українців.

Раніше на саміті "Східного партнерства" питання роумінгу між Україною та ЄС і моделі "Східне партнерство +" залишилися відкритими.

Порошенко розраховує на чотири союзи з ЄС: асоціацію з Шенгенською зоною, єдиним цифровим ринком Євросоюзу, енергетичним та митним союзами ЄС.

Більше новин про: Брюссель Євросоюз Європейський Союз Петро Порошенко євроінтеграція

Архів
Новини
У суботу по всій Україні короткочасний дощ 14:21
У квітні ціни на свинину в живій вазі зросли на 26% 14:20
Порошенка чекають у Брюсселі наступного тижня 13:52
Величезний тарган заліз на плече президента Філіппін під час виступу 13:50
Фріз досі не отримує зарплату міністра 13:46 Документ
більше новин
Найнижчий податок в Україні для підприємців 1-ї та 2-ї груп – 1% встановили у Млинівській ОТГ Рівненської області 16:44
На Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон 16:37
У Сумах затриманий викрадач, який вимагав гроші у власника місцевої мережі магазинів, - ЗМІ 15:40
Володимир Зеленський з Іваном Залужним та Зеленчук-Потяк. Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА 17:34
Зеленський на могилі діда, який воював у Другій світовій. Фото: Facebook Володимира Зеленського
У ЗМІ розповіли, за які подвиги у Другій світовій війні отримав нагороди дідусь Зеленського 13:53
більше новин
Володимир Зеленський з Іваном Залужним та Зеленчук-Потяк. Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА 17:34
Вакарчук зібрався йти на парламентські вибори зі своєю командою, - ЗМІ 17:00
Петро Порошенко. Фото: АП
Порошенко поклав квіти до могили Невідомого солдата 12:50
Синоптик розповіла, коли припиняться дощі 20:50
Апаршин пропонує перевірити, куди йдуть гроші, виділені на нове озброєння 22:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok