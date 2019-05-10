Всю зарплату за квітень Порошенко традиційно перерахував благодійний фонд

Заробітна плата Президента Петра Порошенка за квітень становила 28 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

"Заробітна плата Президента України П. Порошенко за квітень 2019 нарахована в розмірі посадового окладу - 28 000 гривень. Інших складових заробітної плати (надбавок, премій тощо) Президенту України не встановлено", - сказано в ньому.

Після виплати із нарахованої суми 5 460 гривень податків і зборів, що залишилися 22 540 гривень були перераховані у визначений Порошенком благодійний фонд згідно з його заявою.

У відповіді назва фонду не уточнюється, проте, згідно з даними порталу використання публічних коштів, гроші перераховані "Благодійного фонду Порошенка".

Як повідомляли Українські Новини, Президент Петро Порошенко, який перерахував чверть мільйона своєї зарплати за 2018 рік на благодійні цілі, віддає весь свій заробіток на посаді глави держави з 2014 року своїй благодійній організації "Благодійний фонд Порошенка".

Тим часом вже Порошенко задекларував третину мільярда за 2019.