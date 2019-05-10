Ризики для макроекономічної стабільності України зберігаються, - НБУ

Попри поліпшення основних економічних показників в 2016-2018 роках, певні ризики для макроекономічної стабільності зберігаються.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Зазначається, що продовження частини обмежень на валютному ринку необхідне, тому що чинні заходи захисту забезпечать послідовність процесу валютної лібералізації.

Національний банк планує послаблювати і скасовувати заходи захисту поступово і по мірі поліпшення макроекономічної ситуації з урахуванням оцінки ефектів від вже знятих обмежень на валютному ринку.

Водночас у НБУ повідомляють, що кінцева мета валютної лібералізації - вільний рух капіталу без будь-яких валютних обмежень.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів в 2019. Раніше міжнародні резерви вперше за 5 років перевищили позначку в 20 млрд доларів.

Раніше фінансисти назвали причини рекордного падіння курсу євро.