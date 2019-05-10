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10 травня 2019, пʼятниця, 08:05 8
Силові структури 2019-05-10T08:30:04+03:00
Українські Новини
В День перемоги над нацизмом бойовики в зоні ООС поранили українського військового

В День перемоги над нацизмом бойовики в зоні ООС поранили українського військового

У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

Зазначається, що бойовики також обстрілював українських військових з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 12 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

  • двічі з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Піщевик;
  • двічі з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Опитне;
  • тричі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка;
  • двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу села Богданівка;
  • з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Чермалик;
  • з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новоселівка Друга;
  • зі стрілецької зброї – біля села Старогнатівка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських  захисників були обстріляні двічі:

  • з озброєння бойових машин піхоти – поблизу села Новозванівка;
  • з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста Світлодарськ.

Повідомляється, що на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 9 травня одного окупанта було поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил з боку противника не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі українські військові знищили бойовика у відповідь на вбивство бійця ЗСУ.

Раніше військовий загинув під низкою ворожих обстрілів  на Донбасі, ще двоє поранені.

6 травня бойовики поранили українського воїна на Донбасі і зазнали великих втрат у відповідь.

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