В День перемоги над нацизмом бойовики в зоні ООС поранили українського військового

У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.\r\nЗазначається, що бойовики також обстрілював українських військових з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 12 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:\r\n\r\nдвічі з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Піщевик;\r\nдвічі з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Опитне;\r\nтричі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка;\r\nдвічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу села Богданівка;\r\nз автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Чермалик;\r\nз ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новоселівка Друга;\r\nзі стрілецької зброї – біля села Старогнатівка.\r\n\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі:\r\n\r\nз озброєння бойових машин піхоти – поблизу села Новозванівка;\r\nз великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста Світлодарськ.\r\n\r\nПовідомляється, що на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 9 травня одного окупанта було поранено.\r\nВід початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил з боку противника не зафіксовано.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Донбасі українські військові знищили бойовика у відповідь на вбивство бійця ЗСУ.\r\nРаніше військовий загинув під низкою ворожих обстрілів на Донбасі, ще двоє поранені.\r\n6 травня бойовики поранили українського воїна на Донбасі і зазнали великих втрат у відповідь.