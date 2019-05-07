Боевики ранили украинского воина на Донбассе и понесли большие потери убитыми

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты на протяжении суток 6 мая устроили 12 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

В результате обстрелов один украинский боец получил ранения, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

"6 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов", – говорится в сообщении.

В частности, оккупанты дважды из 120 мм минометов обстреляли село Троицкое.

Кроме того, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции ВСУ:

- четыре раза из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе Талаковки;

- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Павлополя;

- дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе села Лебединское;

- дважды из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Марьинки и Гранитного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны трижды – дважды из 120 мм минометов и вооружения боевых машин пехоты – под Новозвановкой, из 120 мм минометов – у поселка Троицкое.

По данным украинской разведки, 6 мая ответным огнем наших бойцов были уничтожены пятеро боевиков.

Как сообщали Українські Новини, Объединенные силы продвинулись на километр под Луганском и заняли выгодные позиции.

Тем временем, вчера под чередой обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военных.

Порошенко назначил командующим ООС Сырского вместо Наева.