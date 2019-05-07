Боевики ранили украинского воина на Донбассе и понесли большие потери убитыми

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты на протяжении суток 6 мая устроили 12 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.\r\nВ результате обстрелов один украинский боец получил ранения, сообщили в пресс-службе штаба ООС.\r\n"6 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов", – говорится в сообщении.\r\nВ частности, оккупанты дважды из 120 мм минометов обстреляли село Троицкое.\r\nКроме того, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции ВСУ:\r\n\r\n- четыре раза из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе Талаковки;\r\n- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Павлополя;\r\n- дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе села Лебединское;\r\n- дважды из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Марьинки и Гранитного.\r\n\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны трижды – дважды из 120 мм минометов и вооружения боевых машин пехоты – под Новозвановкой, из 120 мм минометов – у поселка Троицкое.\r\nПо данным украинской разведки, 6 мая ответным огнем наших бойцов были уничтожены пятеро боевиков.\r\nКак сообщали Українські Новини, Объединенные силы продвинулись на километр под Луганском и заняли выгодные позиции.\r\nТем временем, вчера под чередой обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военных.\r\nПорошенко назначил командующим ООС Сырского вместо Наева.