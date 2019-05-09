Ведучого ВВС звільнили за твіт про дитину Меган Маркл і принца Гаррі

Після того, як у Меган Маркл і принца Гаррі народився хлопчик, ведучий Бі-бі-сі Денні Бейкер був звільнений через твіт з фотографією пари, яка тримала за руки одягнене шимпанзе з підписом "королівське немовля залишило пологовий будинок".

Сам ведучий вважає свій вчинок "дурним", пише "Російська служба Бі-бі-сі".

Щойно звільнили з Бі-бі-сі 5. - написав колишній ведучий радіостанції BBC Radio 5 Live в "Твіттері" в четвер.

Пост 61-річного Бейкера, через який він позбувся роботи, зараз видалений, але він отримав досить великий резонанс.

Бейкера звинуватили в тому, що він знущається над расовою приналежністю герцогині Сассекської Меган. Дружина принца Гаррі в минулому році стала першим в історії членом британської королівської династії змішаної раси.

Твіт Бейкера був "серйозною помилкою", прокоментував ситуацію представник Бі-бі-сі.

Твіт "суперечить тим цінностям, які ми, як компанія, намагаємося втілювати", додали в мовної корпорації.

"Денні - прекрасний ведучий, але щотижневе шоу у нас він вести більше не буде", - сказав представник Бі-бі-сі.

У середу герцог і герцогиня Сассекські Гаррі і Меган вперше показали публіці свого первістка, який народився у понеділок 6 травня. Назвати його вирішили Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор.

Користувачі Твіттера" визнали пост Бейкера образливим і розкритикували його, після чого він написав: "Вибачте, що моє фото малюка в помпезному вбранні викликало таку реакцію. Мені навіть в голову не прийшло [пост можна витлумачити як расистський], тому що мій мозок цим не заражений".

"Як тільки люб'язні люди вказали мені на можливі відтінки сенсу, я все зрозумів. Ось і все, що сталося", - написав він.

"Жартівлива картинка. Розфуфиряне шимпанзе. Мені дали зрозуміти. Я жахнувся. Стер. Попросив вибачення", - додав він.

Пізніше він написав, що міг би запостити фото на тлі народження будь-якої іншої дитини, в тому числі і своєї власної. "Це просто смішна картинка", - написав він.

"Ну та ладно. Твоє здоров'я, Арчі, вибач", - написав він пізніше.

Денні Бейкер вів на Radio 5 Live щотижневе шоу у вихідні.

Як повідомляли Українські Новини, принц Гаррі і Меган Маркл вперше показали новонароджену дитину.

Тим часом принц Гаррі поділився враженнями про пологи Маркл.