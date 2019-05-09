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09 травня 2019, четвер, 23:02 25
Суспільство 2019-05-09T23:17:50+03:00
Українські Новини
Філарет розіслав запрошення архієреям на молитовне спілкування від імені УПЦ КП, яку сам розпустив

Філарет розіслав запрошення архієреям на молитовне спілкування від імені УПЦ КП, яку сам розпустив

Патріарх Філарет розіслав архієреям ПЦУ запрошення взяти участь в урочистому молитовному спілкуванні" на бланках УПЦ КП, яку сам і розпустив.

Про це у своєму Telegram-каналі журналістка Соня Кошкіна.

"На 14-е число патріарх Філарет запрошує архієреїв ПЦУ взяти участь в урочистому молитовному спілкуванні" - розсилає спеціальні листи. Здавалося б: норм. Що такого? Ось тільки робиться це - увага - на бланках Київського патріархату. Нині, як було сказано, не існує. 15 грудня 2018 року Філарет особисто підписав папір про його розпуск - в ім'я подальшого вливання в лави ПЦУ", - написала вона.

Також Соня Кошкіна зазначила, що предстоятель Православної церкви (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній запрошення не отримав.

"Нинішній глава ПЦУ Владика Епіфаній такого запрошення не отримав. Слід вважати, Філарет його у Володимирському бачити не хоче. Не те, щоб Епіфаній деже засмутився, у нього на вівторок інші плани - візит на Донбас. Але, погодьтеся, ненормальна ситуація", - зазначила вона.

Як повідомляли Українські Новини, новообраний президент України Зеленський зустрівся з почесним патріархом ПЦУ Філаретом.

Зеленський також зустрівся з предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм і обговорив з ним конфлікт на Донбасі, боротьбу з бідністю і корупцією.

 

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