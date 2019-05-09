Філарет розіслав запрошення архієреям на молитовне спілкування від імені УПЦ КП, яку сам розпустив

Патріарх Філарет розіслав архієреям ПЦУ запрошення взяти участь в урочистому молитовному спілкуванні" на бланках УПЦ КП, яку сам і розпустив.

Про це у своєму Telegram-каналі журналістка Соня Кошкіна.

"На 14-е число патріарх Філарет запрошує архієреїв ПЦУ взяти участь в урочистому молитовному спілкуванні" - розсилає спеціальні листи. Здавалося б: норм. Що такого? Ось тільки робиться це - увага - на бланках Київського патріархату. Нині, як було сказано, не існує. 15 грудня 2018 року Філарет особисто підписав папір про його розпуск - в ім'я подальшого вливання в лави ПЦУ", - написала вона.

Також Соня Кошкіна зазначила, що предстоятель Православної церкви (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній запрошення не отримав.

"Нинішній глава ПЦУ Владика Епіфаній такого запрошення не отримав. Слід вважати, Філарет його у Володимирському бачити не хоче. Не те, щоб Епіфаній деже засмутився, у нього на вівторок інші плани - візит на Донбас. Але, погодьтеся, ненормальна ситуація", - зазначила вона.

Як повідомляли Українські Новини, новообраний президент України Зеленський зустрівся з почесним патріархом ПЦУ Філаретом.

Зеленський також зустрівся з предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм і обговорив з ним конфлікт на Донбасі, боротьбу з бідністю і корупцією.