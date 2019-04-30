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30 квітня 2019, вівторок, 22:28 13
Політика 2019-05-01T00:15:02+03:00
Українські Новини
Новообраний президент України Зеленський зустрівся з почесним патріархом Філаретом ПЦУ

Новообраний президент України Зеленський зустрівся з почесним патріархом Філаретом ПЦУ

Новообраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з почесним патріархом ПЦУ Філаретом. У зустрічі Зеленського з Філаретом взяв участь настоятель храму Різдва Христового протоієрей Микола Салабай. Про це повідомила прес-служба ПЦУ.

Філарет привітав новообраного главу держави з перемогою на виборах і закликав використовувати дану йому владу для сприяння добра і подолання зла". Зеленський подякував патріарху за зустріч і спілкування. Після цього Філарет вручив новообраному президенту пам'ятний подарунок.

У вівторок Зеленський також зустрівся з предстоятелем Православної церкви митрополитом Єпіфаній і обговорив з ним конфлікт на Донбасі, боротьбу з корупцією та бідністю.

Також Зеленський обговорив з митрополитом УПЦ Онуфрієм ситуацію в релігійній сфері в Україні.

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