Новообраний президент України Зеленський зустрівся з почесним патріархом Філаретом ПЦУ

Новообраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з почесним патріархом ПЦУ Філаретом. У зустрічі Зеленського з Філаретом взяв участь настоятель храму Різдва Христового протоієрей Микола Салабай. Про це повідомила прес-служба ПЦУ.\r\nФіларет привітав новообраного главу держави з перемогою на виборах і закликав використовувати дану йому владу для сприяння добра і подолання зла". Зеленський подякував патріарху за зустріч і спілкування. Після цього Філарет вручив новообраному президенту пам'ятний подарунок.\r\nУ вівторок Зеленський також зустрівся з предстоятелем Православної церкви митрополитом Єпіфаній і обговорив з ним конфлікт на Донбасі, боротьбу з корупцією та бідністю.\r\nТакож Зеленський обговорив з митрополитом УПЦ Онуфрієм ситуацію в релігійній сфері в Україні.