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09 травня 2019, четвер, 20:50 60
Життя 2019-05-09T21:03:57+03:00
Українські Новини
Синоптик розповіла, коли припиняться дощі

Синоптик розповіла, коли припиняться дощі

Дощ. Фото: reading
Дощ. Фото: reading

Найближчими днями в Україні дощі не припиняться.

Про це повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Тут народ цікавиться, коли припиняться дощі. Ніколи. Поки що. Це - прогностична діаграма на найближчі дні для Києва. Припинення - буде, прояснення - так. Але дощі нікуди не підуть. Стійкого хорошого потужного антициклону, який би припинив все оце мокре неподобство, поки що не видно", - написала вона.

Інфографіка: Наталка ДіденкоІнфографіка: Наталка Діденко

Проте, Діденко заспокоїла українців, зазначивши, прийде час, коли буде сухо, а дощів бракуватиме.

"Але, трохи спостерігаючи синоптичне життя, можу сказати, що святе місце пустим не буває. Синоптичне також. Тому, якщо в одному місці ллє і переливає, то обов'язково прийде час, коли сушитиме і пересушуватиме. І знову доведеться формулювати претензії до атмосфери.  Поки що - парасолі працюють, бретельки - відпочивають", - зазначила синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, 10 травня в Києві ясно, вночі помірний, вдень невеликий дощ, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +16...+18 градусів.

Також рятувальники попередили українців про сильні заморозки.

 

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