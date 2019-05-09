Синоптик розповіла, коли припиняться дощі

Найближчими днями в Україні дощі не припиняться.

Про це повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Тут народ цікавиться, коли припиняться дощі. Ніколи. Поки що. Це - прогностична діаграма на найближчі дні для Києва. Припинення - буде, прояснення - так. Але дощі нікуди не підуть. Стійкого хорошого потужного антициклону, який би припинив все оце мокре неподобство, поки що не видно", - написала вона.

Інфографіка: Наталка Діденко

Проте, Діденко заспокоїла українців, зазначивши, прийде час, коли буде сухо, а дощів бракуватиме.

"Але, трохи спостерігаючи синоптичне життя, можу сказати, що святе місце пустим не буває. Синоптичне також. Тому, якщо в одному місці ллє і переливає, то обов'язково прийде час, коли сушитиме і пересушуватиме. І знову доведеться формулювати претензії до атмосфери. Поки що - парасолі працюють, бретельки - відпочивають", - зазначила синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, 10 травня в Києві ясно, вночі помірний, вдень невеликий дощ, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +16...+18 градусів.

Також рятувальники попередили українців про сильні заморозки.