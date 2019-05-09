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09 мая 2019, четверг, 14:07 577
Жизнь 2019-05-09T14:07:36+03:00
Українські Новини
Перед выходными Украину продолжит заливать дождями

Перед выходными Украину продолжит заливать дождями

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

10 мая в Киеве ясно, ночью умеренный, а днем небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +16…+18 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины ясно, небольшой дождь, днем местами гроза. Ночью на Волыни, в Ровенской и Хмельницкой областях без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4..+9, днем +12..+18.

В Карпатах небольшой дождь, температура ночью +2...+7, днем +2...+7.

В Моршине небольшой дождь, температура ночью +7…+9 градуса, днем +14…+16 градусов.

В Трускавце небольшой дождь, температура ночью +6...+8, днем +14...+16.

В Сваляве ночью умеренный, днем небольшой дождь, температура ночью +7…+9, днем +14…+16.

На севере Украины ясно, ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь, местами гроза. Ветер южный, 5-10 м / с. Температура ночью +6…+11, днем +14…+19.

В центре Украины ясно, небольшой, ночью местами умеренный дождь, местами гроза. В Полтавской и Днепропетровсвкой областях днем без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью +6…+11, днем +14…+20.

На востоке Украины ясно, ночью без существенных осадков, днем небольшой, в Луганской области умеренный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +6…+11, днем +15…+20.

На юге Украины ясно, без существенных осадков. В Одесской и Николаевской областях местами небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью +6…+11, днем +14…+19.

В Крыму переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью +5…+10, днем +14…+19.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +7…+9, днем +16…+18.

Как сообщали Українські Новини, спасатели предупредили украинцев о сильных заморозках.

Тем временем, атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце.

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