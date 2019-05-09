Перед выходными Украину продолжит заливать дождями

10 мая в Киеве ясно, ночью умеренный, а днем небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +16…+18 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины ясно, небольшой дождь, днем местами гроза. Ночью на Волыни, в Ровенской и Хмельницкой областях без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +4..+9, днем +12..+18.\r\nВ Карпатах небольшой дождь, температура ночью +2...+7, днем +2...+7.\r\nВ Моршине небольшой дождь, температура ночью +7…+9 градуса, днем +14…+16 градусов.\r\nВ Трускавце небольшой дождь, температура ночью +6...+8, днем +14...+16.\r\nВ Сваляве ночью умеренный, днем небольшой дождь, температура ночью +7…+9, днем +14…+16.\r\nНа севере Украины ясно, ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь, местами гроза. Ветер южный, 5-10 м \/ с. Температура ночью +6…+11, днем +14…+19.\r\nВ центре Украины ясно, небольшой, ночью местами умеренный дождь, местами гроза. В Полтавской и Днепропетровсвкой областях днем без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м\/с. Температура ночью +6…+11, днем +14…+20.\r\nНа востоке Украины ясно, ночью без существенных осадков, днем небольшой, в Луганской области умеренный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +6…+11, днем +15…+20.\r\nНа юге Украины ясно, без существенных осадков. В Одесской и Николаевской областях местами небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м\/с. Температура ночью +6…+11, днем +14…+19.\r\nВ Крыму переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м\/с. Температура ночью +5…+10, днем +14…+19.\r\nВ Ялте без существенных осадков. Температура ночью +7…+9, днем +16…+18.\r\nКак сообщали Українські Новини, спасатели предупредили украинцев о сильных заморозках.\r\nТем временем, атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце.