Перед вихідними Україну продовжить заливати дощами

10 травня в Києві хмарно, вночі помірний, вдень невеликий дощ, вітер південний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +16...+18 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України ясно, невеликий дощ, вдень місцями гроза. Вночі на Волині, в Рівненській і Хмельницькій областях без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +4..+9, вдень +12..+18.\r\nУ Карпатах невеликий дощ, температура вночі +2...+7, вдень +2...+7.\r\nУ Моршині невеликий дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +14...+16 градусів.\r\nУ Трускавці невеликий дощ, температура вночі +6...+8, вдень +14...+16.\r\nУ Сваляві вночі помірний, вдень невеликий дощ, температура вночі +7...+9, вдень +14...+16.\r\nНа півночі України ясно, вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер південний, 5-10 м \/ с. Температура вночі +6...+11, удень +14...+19.\r\nУ центрі України ясно, невеликий, вночі місцями помірний дощ, місцями гроза. В Полтавській і Днепропетровсвкой областях вдень без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м\/с. Температура вночі +6...+11, удень +14...+20.\r\nНа сході України ясно, вночі без істотних опадів, вдень невеликий, в Луганській області помірний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура вночі +6...+11, вдень +15...+20.\r\nНа півдні України ясно, без істотних опадів. В Одеській і Миколаївській областях місцями невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м\/с. Температура вночі +6...+11, удень +14...+19.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м\/с. Температура вночі +5...+10, удень +14...+19.\r\nУ Ялті без істотних опадів. Температура вночі +7...+9, вдень +16...+18.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, рятувальники попередили українців про сильні заморозки.\r\nТим часом, атмосферний фронт із зливами та морозами йде в Україну: синоптик розповіла, коли вигляне сонце.