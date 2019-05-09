Перед вихідними Україну продовжить заливати дощами

10 травня в Києві хмарно, вночі помірний, вдень невеликий дощ, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +16...+18 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України ясно, невеликий дощ, вдень місцями гроза. Вночі на Волині, в Рівненській і Хмельницькій областях без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4..+9, вдень +12..+18.

У Карпатах невеликий дощ, температура вночі +2...+7, вдень +2...+7.

У Моршині невеликий дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +14...+16 градусів.

У Трускавці невеликий дощ, температура вночі +6...+8, вдень +14...+16.

У Сваляві вночі помірний, вдень невеликий дощ, температура вночі +7...+9, вдень +14...+16.

На півночі України ясно, вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер південний, 5-10 м / с. Температура вночі +6...+11, удень +14...+19.

У центрі України ясно, невеликий, вночі місцями помірний дощ, місцями гроза. В Полтавській і Днепропетровсвкой областях вдень без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +6...+11, удень +14...+20.

На сході України ясно, вночі без істотних опадів, вдень невеликий, в Луганській області помірний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +6...+11, вдень +15...+20.

На півдні України ясно, без істотних опадів. В Одеській і Миколаївській областях місцями невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +6...+11, удень +14...+19.

У Криму мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +5...+10, удень +14...+19.

У Ялті без істотних опадів. Температура вночі +7...+9, вдень +16...+18.

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