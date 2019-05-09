Порошенко поклав квіти до могили Невідомого солдата

9 травня, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Президент України Петро Порошенко взяв участь у церемонії вшанування загиблих у Другій світовій війні, яка відбулась в Києві у Парку Слави. Про це повідомляє прес-служба Президента.

Так, повідомляється, що глава держави разом з ветеранами та членами Уряду поклав квіти до могили Невідомого солдата.

Петро Порошенко вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Фото: АП

Наголошується, що присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Військовий оркестр виконав Державний Гімн України, воїни Почесної варти відсалютували залпами і пройшли перед монументом урочистим маршем.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві УПЦ і віруючі провели хресну ходу в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні.

Тим часом, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: значення свята та заходи в Києві.