У Києві за георгіївську стрічку затримали матір загиблої Бережної

Поліція затримала мати колишнього депутата Верховної Ради Ірини Бережної (Партія регіонів) Олену перед акцією "Безсмертний полк" в Києві.

Про це журналістам сказав глава поліції Києва Андрій Крищенко, передають Українські Новини.

Він підтвердив затримання Бережної за використання забороненої символіки - георгіївської стрічки.

"Так, є такий факт", - сказав Крищенко.

З Бережною в поліцейській ділянці провели профілактичну бесіду.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві 500 учасників акції "Безсмертний полк" розпочали ходу, поліція посилила охорону.

Раніше в Одесі на Куликовому полі затримали 15-річну дівчину з радянською символікою на футболці.