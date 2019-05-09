У Києві за георгіївську стрічку затримали матір загиблої Бережної

Поліція затримала мати колишнього депутата Верховної Ради Ірини Бережної (Партія регіонів) Олену перед акцією "Безсмертний полк" в Києві.\r\nПро це журналістам сказав глава поліції Києва Андрій Крищенко, передають Українські Новини.\r\nВін підтвердив затримання Бережної за використання забороненої символіки - георгіївської стрічки.\r\n"Так, є такий факт", - сказав Крищенко.\r\nЗ Бережною в поліцейській ділянці провели профілактичну бесіду.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві 500 учасників акції "Безсмертний полк" розпочали ходу, поліція посилила охорону.\r\nРаніше в Одесі на Куликовому полі затримали 15-річну дівчину з радянською символікою на футболці.