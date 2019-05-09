підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
09 травня 2019, четвер, 11:11 88
Суспільство 2019-05-09T12:30:01+03:00
Українські Новини
У Києві УПЦ і віруючі провели хресну ходу у пам'ять про загиблих у Другій світовій війні

У Києві УПЦ і віруючі провели хресну ходу у пам'ять про загиблих у Другій світовій війні

Сьогодні, 9 травня, у Києві пройшла хресна хода у пам'ять про загиблих у другій світовій війні за участю кліриків Української православної церкви, студентів Київської духовної академії і семінарії і віруючих. Про це повідомляє "112".

"Розпочалася хресна хода духовенства Київської єпархії УПЦ, ченців Києво-Печерської Лаври, студентів Київської духовної академії і семінарії до Вічного вогню. У колоні йдуть кілька сотень священнослужителів і віруючих. Звучить молитва "Христос воскрес", - повідомляє кореспондент телеканалу.

Наголошується, що Митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив панахиду за всіма загиблими в роки Другої світової війни.

Хресний хід 9 травня в Києві. Фото: 112Хресна хода 9 травня в Києві. Фото: 112

Як повідомляли Українські Новини, у Києві 500 учасників акції "Безсмертний полк" розпочали ходу, поліція посилила охорону.

Тим часом, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: значення свята та заходи в Києві.

Більше новин про: хресна хода День Перемоги День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Архів
Новини
Турчинов у квітні заробив майже вдвічі менше свого заступника 13:30 Документ
У Києві під час акції "Безсмертний полк" стався конфлікт через георгіївську стрічку 13:10
Петро Порошенко. Фото: АП
Порошенко поклав квіти до могили Невідомого солдата 12:50
У Дніпропетровській області автобуси з людьми закидали камінням 12:30
Контрмітинг до ходи
Активісти "Демократичної орди" провели контрмітинг до ходи "Безсмертного полку" 12:10
більше новин
Ветерани Другої світової війни в США сприяли формуванню спорту, що розвивається в Україні 07:08
Найнижчий податок в Україні для підприємців 1-ї та 2-ї груп – 1% встановили у Млинівській ОТГ Рівненської області 16:44
Володимир Зеленський з Іваном Залужним та Зеленчук-Потяк. Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА 17:34
В Ірпені закривають старші класи в школі, міська влада спростовує 11:00 Доповнено
ДТЕК придбав тільки електричні мережі в Київській та Одеській областях, отже монополізації ринку немає, - Терентьєв 10:29
більше новин
Ветерани Другої світової війни в США сприяли формуванню спорту, що розвивається в Україні 07:08
Дейенеріс зі стаканчиком зі Starbucks у 4 епізоді 8 сезону
HBO пояснив стакан зі Starbucks у Дейенеріс в останній серії "Гри престолів", а соцмережі сміються над кіноляпом 23:59
Гривня зміцнилася майже на 10 копійок 10:47
Судді обрали голову Антикорупційного суду 15:53
Володимир Зеленський з Іваном Залужним та Зеленчук-Потяк. Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА 17:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok