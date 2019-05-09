У Києві УПЦ і віруючі провели хресну ходу у пам'ять про загиблих у Другій світовій війні

Сьогодні, 9 травня, у Києві пройшла хресна хода у пам'ять про загиблих у другій світовій війні за участю кліриків Української православної церкви, студентів Київської духовної академії і семінарії і віруючих. Про це повідомляє "112".

"Розпочалася хресна хода духовенства Київської єпархії УПЦ, ченців Києво-Печерської Лаври, студентів Київської духовної академії і семінарії до Вічного вогню. У колоні йдуть кілька сотень священнослужителів і віруючих. Звучить молитва "Христос воскрес", - повідомляє кореспондент телеканалу.

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Наголошується, що Митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив панахиду за всіма загиблими в роки Другої світової війни.

Хресна хода 9 травня в Києві. Фото: 112

Як повідомляли Українські Новини, у Києві 500 учасників акції "Безсмертний полк" розпочали ходу, поліція посилила охорону.

Тим часом, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: значення свята та заходи в Києві.