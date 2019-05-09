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  • В Кіровоградській області авто злетіло з моста в річку і перекинулося, водій загинув
09 травня 2019, четвер, 10:08 33
Події 2019-05-09T13:45:02+03:00
Українські Новини
В Кіровоградській області авто злетіло з моста в річку і перекинулося, водій загинув

В Кіровоградській області авто злетіло з моста в річку і перекинулося, водій загинув

Авто перекинулося після падіння в річку в Кіровоградській області. Фото: ДСНС
Авто перекинулося після падіння в річку в Кіровоградській області. Фото: ДСНС

Вчора, 8 травня, у Кіровоградській області легковий автомобіль злетів з мосту в річку і перекинувся. В результаті аварії загинув водій машини. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

Так, повідомляється, що інцидент стався на автодорозі між селами Шмидово і Трояново Новомиргородського району. Автомобіль злетів з мосту в річку і перекинувся.

Авто перевернулося після падіння в річку в Кіровоградській області. Фото: ДержнсАвто перевернулося після падіння в річку в Кіровоградській області. Фото: ДСНС

Наголошується, що рятувальники 25-ї Державної пожежнорятувальної частини, поліцейські і місцеве населення витягли автомобіль Fiat з води.

За даними рятувальників, загиблому водієві було 58 років.

Обставини події з'ясовують експерти.

Як повідомляли Українські Новини, у смертельній ДТП у Вінницькій області загинули чотири людини.

Раніше під Сумами в жахливій ДТП загинули чотири людини.

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