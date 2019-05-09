В Кіровоградській області авто злетіло з моста в річку і перекинулося, водій загинув

Вчора, 8 травня, у Кіровоградській області легковий автомобіль злетів з мосту в річку і перекинувся. В результаті аварії загинув водій машини. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.\r\nТак, повідомляється, що інцидент стався на автодорозі між селами Шмидово і Трояново Новомиргородського району. Автомобіль злетів з мосту в річку і перекинувся.\r\nАвто перевернулося після падіння в річку в Кіровоградській області. Фото: ДСНС\r\nНаголошується, що рятувальники 25-ї Державної пожежнорятувальної частини, поліцейські і місцеве населення витягли автомобіль Fiat з води.\r\nЗа даними рятувальників, загиблому водієві було 58 років.\r\nОбставини події з'ясовують експерти.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у смертельній ДТП у Вінницькій області загинули чотири людини.\r\nРаніше під Сумами в жахливій ДТП загинули чотири людини.