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05 мая 2019, воскресенье, 15:55 488
Происшествия 2019-05-05T17:45:02+03:00
Українські Новини
В смертельном ДТП в Винницкой области погибли четыре человека

В смертельном ДТП в Винницкой области погибли четыре человека

В Винницкой области столкнулись автомобили Mazda и Fiat Doblo, в результате чего четыре пассажира легковушки погибли на месте аварии, оба водителя госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Инцидент случился на трассе М-21 Житомир - Могилев-Подольский" в с. Жежелев Казатинского района.

По предварительной информации, автомобиль Mazda, двигаясь в сторону Винницы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Fiat Doblo.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте происшествия погибли два пассажира Mazda, женщины 1976 и 1998 г. р., жительницы Киевской области, и пассажиры Fiat Doblo - мужчина и женщина, 1944 и 1945 г. р., жители г. Гайсин Винницкой области.

Оба водителя – 29-летний житель Киевской области, который находился за рулем Mazda, и 42-летняя жительница г. Гайсин, которая управляла Fiat Doblo, – с телесными повреждениями различного характера в тяжелом состоянии доставлены в Казатинскую районную больницу.

Открыто уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких человек" (ч. 3 ст. 286 УКУ).

Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

Продолжается следствие.

Смертельное ДТП под Винницей. Смертельное ДТП под Винницей.

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