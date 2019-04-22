подписаться на рассылку
26.8 27.2
30 30.6
˟
22 апреля 2019, понедельник, 09:46 1775
Происшествия 2019-04-22T10:05:44+03:00
Українські Новини
Под Сумами в жутком ДТП погибли четыре человека

Под Сумами в жутком ДТП погибли четыре человека

21 апреля, неподалеку с. Шаповаловка Конотопского района Сумской области произошло смертельное ДТП с четырьмя погибшими, передает пресс-служба полиции.

Авария произошла днем, около 15:00. Автомобили Chevrolet и ВАЗ 2107 столкнулись, после чего один из них загорелся.

В результате столкновения погибли 4 человека, одного из пассажиров - несовершеннолетнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств совершения ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Смертельное ДТП. Фото: ГУ НП в Сумской обл.Смертельное ДТП. Фото: ГУ НП в Сумской обл.

Напомним, 3 человека погибли и 16 пострадали из-за дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом "Луцк-Тернополь" 21 апреля на трассе "Луцк - Дубно", около села Крупа Луцкого района в Волынской области.

Больше новостей о: смертельное ДТП погибшие в ДТП ДТП с авто

Архив
Новости
Гидрометцентр предупредил о сильных заморозках в ближайшие ночи 10:33
После выборов доллар в обменниках снова взлетел 10:24
ЦИК посчитал больше 95% бюллетеней: у Зеленского 73%, у Порошенко - 24,5% 10:16 Обновляется
Премьер РФ назвал победу Зеленского "шансом улучшить взаимодействие с Украиной" 10:09 Документ
Премьер-министр России Медведев прокомментировал победу Зеленского 10:00
больше новостей
Итоги второго тура выборов Президента. Победил Зеленский. Полный текст 23:17
Сегодня Вербное воскресенье: для чего используют ивовые ветки и запреты праздника 06:01
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
Журналисты возмущены поведением Зеленского в штабе 21:06
В Одессе горит здание торгового центра, людей эвакуируют 13:28
больше новостей
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
На избирательном участке в украинском консульстве в Сан-Франциско открыто агитируют за Порошенко 19:55 Фото
Журналисты возмущены поведением Зеленского в штабе 21:06
Порошенко поздравил Зеленского с победой 21:44
Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время 21:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok