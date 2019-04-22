Под Сумами в жутком ДТП погибли четыре человека

21 апреля, неподалеку с. Шаповаловка Конотопского района Сумской области произошло смертельное ДТП с четырьмя погибшими, передает пресс-служба полиции.

Авария произошла днем, около 15:00. Автомобили Chevrolet и ВАЗ 2107 столкнулись, после чего один из них загорелся.

В результате столкновения погибли 4 человека, одного из пассажиров - несовершеннолетнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств совершения ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Смертельное ДТП. Фото: ГУ НП в Сумской обл.

Напомним, 3 человека погибли и 16 пострадали из-за дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом "Луцк-Тернополь" 21 апреля на трассе "Луцк - Дубно", около села Крупа Луцкого района в Волынской области.