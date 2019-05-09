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09 травня 2019, четвер, 09:03 15
Суспільство 2019-05-09T09:27:50+03:00
Українські Новини
У Києві пройшла акція "Перша хвилина миру": опубліковано відео

У Києві пройшла акція "Перша хвилина миру": опубліковано відео

Вчора ввечері, 8 травня, в Києві відбулася акція "Перша хвилина миру", в якій взяв участь Президент України Петро Порошенко. Про це повідомляє Радіо Свобода, опублікувавши відповідне відео.

Так, в акції взяв участь Президент Петро Порошенко, чиновники, священнослужителі та військовослужбовці.

Порошенко виступив під час акції з промовою.

"Україна фактично була членом антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, хоча завершення тієї війни так і не зробило Україну вільною", - заявив Порошенко.

Пам'ять загиблих присутні вшанували хвилиною мовчання і був урочисто запалений "Вогонь слави".

День пам'яті і примирення офіційно відзначають в Україні 8 травня щорічно, починаючи з 2015 року. Саме в цей день у 1945 році набув чинності Акт про капітуляцію Німеччини.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: значення свята та заходи в Києві.

Також Порошенко заявив, що Україна дистанціювалася від кремлівського "перемогобісся".

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