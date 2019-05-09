У Києві пройшла акція "Перша хвилина миру": опубліковано відео

Вчора ввечері, 8 травня, в Києві відбулася акція "Перша хвилина миру", в якій взяв участь Президент України Петро Порошенко. Про це повідомляє Радіо Свобода, опублікувавши відповідне відео.\r\nТак, в акції взяв участь Президент Петро Порошенко, чиновники, священнослужителі та військовослужбовці.\r\nПорошенко виступив під час акції з промовою.\r\n"Україна фактично була членом антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, хоча завершення тієї війни так і не зробило Україну вільною", - заявив Порошенко.\r\nПам'ять загиблих присутні вшанували хвилиною мовчання і був урочисто запалений "Вогонь слави".\r\n\r\nДень пам'яті і примирення офіційно відзначають в Україні 8 травня щорічно, починаючи з 2015 року. Саме в цей день у 1945 році набув чинності Акт про капітуляцію Німеччини.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: значення свята та заходи в Києві.\r\nТакож Порошенко заявив, що Україна дистанціювалася від кремлівського "перемогобісся".