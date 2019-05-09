В Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: значення свята та заходи в Києві

Сьогодні українці відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 74-ту річницю. Урочисте свято пам'яті і шани в нинішньому вигляді з'явилося в Україні в 2016 році. Про те, як День був встановлений і про заходи у Києві, розкажуть Українські Новини.\r\nДень перемоги над нацизмом у Другій світовій війні офіційно змінив "День перемоги" в 2016 році, хоча ще в 2015, до 70-річної річниці, було прийнято рішення відзначати свято в зміненому вигляді.\r\nНове свято спрямоване на декомунізацію і передбачає відмову від радянської символіки (в даний час комуністична і нацистська символіка офіційно заборонені), а також витіснення терміну "Велика Вітчизняна війна", що замінюється на "Друга світова війна".\r\nТак, свято залишається днем пам'яті, але у його суть вкладено переосмислення історичних подій Другої світової, відмова від святкувань на користь вшанування пам'яті кожного борця з нацизмом, вираження солідарності між країнами і народами Об'єднаних Націй.\r\nТепер головним супроводжуючим знаком Дня перемоги над нацизмом визнана квітка червоного маку, що давно стала символом днів пам'яті про події Другої світової війни.\r\nУ свято організовують просвітницькі проекти, лекції, присвячені відповідній тематиці. При цьому проводяться урочисті церемонії. Наприклад, традиційне покладання квітів до могили Невідомого солдата в парку Вічної Слави.\r\nРяд заходів проводиться в Національному музеї історії України в Другій світовій війні, де пройде концерт, й відбудеться поминальне богослужіння, церемонія покладання гірлянди Військової Слави. Також завітати на свято можна на Співочому полі, де пройде урочиста програма "Рокам ніколи пам'яті не стерти".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у день свята буде прохолодно і дощитиме.\r\nВчора в Україні відзначався День пам'яті і примирення. у який проводився марш пам'яті полеглих захисників України.