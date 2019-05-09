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  • В Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: значення свята та заходи в Києві
09 травня 2019, четвер, 05:50 46
Lifestyle 2019-05-09T10:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: значення свята та заходи в Києві

В Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: значення свята та заходи в Києві

Сьогодні 74-а річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Фото: pixabay.com
Сьогодні 74-а річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Фото: pixabay.com

Сьогодні українці відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 74-ту річницю. Урочисте свято пам'яті і шани в нинішньому вигляді з'явилося в Україні в 2016 році. Про те, як День був встановлений і про заходи у Києві, розкажуть Українські Новини.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні офіційно змінив "День перемоги" в 2016 році, хоча ще в 2015, до 70-річної річниці, було прийнято рішення відзначати свято в зміненому вигляді.

Нове свято спрямоване на декомунізацію і передбачає відмову від радянської символіки (в даний час комуністична і нацистська символіка офіційно заборонені), а також витіснення терміну "Велика Вітчизняна війна", що замінюється на "Друга світова війна".

Так, свято залишається днем пам'яті, але у його суть вкладено переосмислення історичних подій Другої світової, відмова від святкувань на користь вшанування пам'яті кожного борця з нацизмом, вираження солідарності між країнами і народами Об'єднаних Націй.

Тепер головним супроводжуючим знаком Дня перемоги над нацизмом визнана квітка червоного маку, що давно стала символом днів пам'яті про події Другої світової війни.

У свято організовують просвітницькі проекти, лекції, присвячені відповідній тематиці. При цьому проводяться урочисті церемонії. Наприклад, традиційне покладання квітів до могили Невідомого солдата в парку Вічної Слави.

Ряд заходів проводиться в Національному музеї історії України в Другій світовій війні, де пройде концерт, й відбудеться поминальне богослужіння, церемонія покладання гірлянди Військової Слави. Також завітати на свято можна на Співочому полі, де пройде урочиста програма "Рокам ніколи пам'яті не стерти".

Як повідомляли Українські Новини, у день свята буде прохолодно і дощитиме.

Вчора в Україні відзначався День пам'яті і примирення. у який проводився марш пам'яті полеглих захисників України.

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