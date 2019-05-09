подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
09 мая 2019, четверг, 08:42 127
Президент 2019-05-09T08:42:36+03:00
Українські Новини
Украина дистанцировалась от кремлевского "победобесия", - Порошенко

Украина дистанцировалась от кремлевского "победобесия", - Порошенко

Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины

Вечером 8 мая в Киеве состоялась акция "Первая минута мира", во время проведения которой Президент Украины Петр Порошенко заявил, что никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом во Второй мировой войне, передают Українські Новини.

"Мы, в отличие от Москвы, не собираемся приватизировать совместную победу народов всех стран антигитлеровской коалиции. Никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, а тем более, использовать ее, эту победу для апологии своей имперской политики. Преодоление нацизма 74 года тому назад - это не повод вводить ряженые "полки бессмертных" по всему миру", -заявил Порошенко.

Также Порошенко отметил изменения, которые произошли в традиции празднования победы.

"Мы дистанцировались от кремлевского "победобесия". За пять последних лет мы выработали собственный сценарий, свой ритуал празднования Дня победы во Второй мировой войне, приближенный к общеевропейской традиции", - сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что только несколько лет назад Украина обратила внимание на роль украинцев в войсках стран антигитлеровской коалиции, таких как Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и многие другие.

Как сообщали Українські Новини, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве.

Ранее Путин поздравил украинцев с Днем Победы.

Больше новостей о: День Победы Петр Порошенко День победы над нацизмом во Второй мировой войне

Архив
Новости
Спасатели предупредили украинцев о сильных заморозках 09:46
Владимир Зеленский. Фото: YouTube
Зеленский примет решение о ключевых должностях после получения доступа к базам СБУ, МВД и НАПК, - Богдан 09:24
В Киеве прошла акция "Первая минута мира": опубликовано видео 09:03
Украина дистанцировалась от кремлевского "победобесия", - Порошенко 08:42
Ночью в Киеве Skoda спровоцировала тройное ДТП с авто полицейских и Lexus, есть пострадавшие 08:20
больше новостей
Плавал в бассейне во время визита в Катар: НАБУ открыло дело на Парубия 11:30 Дополнено
Луценко уволил своего зама Енина 11:42
Суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства 06:30
Генпрокуратура хочет силой привести Порошенко на допрос 10:52
Атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце 06:00 Карта
больше новостей
Зеленский хочет вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение 16:09
Генпрокуратура хочет силой привести Порошенко на допрос 10:52
Плавал в бассейне во время визита в Катар: НАБУ открыло дело на Парубия 11:30 Дополнено
Пешеходно-велосипедный мост. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарские архитекторы обвиняют Киев в незаконном использовании их проекта для строительства "моста Кличко" 11:03
Суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok