Украина дистанцировалась от кремлевского "победобесия", - Порошенко

Вечером 8 мая в Киеве состоялась акция "Первая минута мира", во время проведения которой Президент Украины Петр Порошенко заявил, что никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом во Второй мировой войне, передают Українські Новини.

"Мы, в отличие от Москвы, не собираемся приватизировать совместную победу народов всех стран антигитлеровской коалиции. Никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, а тем более, использовать ее, эту победу для апологии своей имперской политики. Преодоление нацизма 74 года тому назад - это не повод вводить ряженые "полки бессмертных" по всему миру", -заявил Порошенко.

Также Порошенко отметил изменения, которые произошли в традиции празднования победы.

"Мы дистанцировались от кремлевского "победобесия". За пять последних лет мы выработали собственный сценарий, свой ритуал празднования Дня победы во Второй мировой войне, приближенный к общеевропейской традиции", - сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что только несколько лет назад Украина обратила внимание на роль украинцев в войсках стран антигитлеровской коалиции, таких как Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и многие другие.

Как сообщали Українські Новини, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве.

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