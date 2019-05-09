Вночі в Києві Skoda спровокувала потрійну ДТП з авто поліцейських і Lexus, є постраждалі

Потрійна ДТП на Північному мосту в Києві. Фото: Інформатор

Потрійна ДТП на Північному мосту в Києві. Фото: Інформатор

Сьогодні вночі, 9 травня, у Києві на Північному мосту Skoda врізалася в патрульну машину, яка потім врізалася в Lexus. В результаті потрійної ДТП постраждав один із водіїв, його госпіталізували в терміновому порядку. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що аварія сталася близько 01:30 на Північному мосту.

Як повідомив водій Lexus, аварію спровокував автомобіль Skoda. Всі три авто рухалися в одному напрямку. Skoda влетіла ззаду в машину патрульної поліції. А та в'їхала у Lexus, який їхав попереду.

Зазначається, що внаслідок ДТП травмувався водій Skoda. Його госпіталізували лікарі швидкої допомоги. Наразі немає точної інформації про стан здоров'я потерпілого.

За даними видання, у Skoda зім'ятий капот і пошкоджений перед. У патрульної машини, як і у Lexus, пошкоджена задня частина. На місці події працювали два наряди поліції і карета швидкої допомоги. Деталі події встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві некерований автомобіль врізався в припарковані машини і загорівся.

Раніше патрульне авто в Києві врізалося в електроопору, постраждала поліцейська.

Також вночі в Києві Toyota протаранила авто поліції, постраждав правоохоронець.