Вночі в Києві Skoda спровокувала потрійну ДТП з авто поліцейських і Lexus, є постраждалі

Сьогодні вночі, 9 травня, у Києві на Північному мосту Skoda врізалася в патрульну машину, яка потім врізалася в Lexus. В результаті потрійної ДТП постраждав один із водіїв, його госпіталізували в терміновому порядку. Про це повідомляє Інформатор.\r\nТак, повідомляється, що аварія сталася близько 01:30 на Північному мосту.\r\nЯк повідомив водій Lexus, аварію спровокував автомобіль Skoda. Всі три авто рухалися в одному напрямку. Skoda влетіла ззаду в машину патрульної поліції. А та в'їхала у Lexus, який їхав попереду.\r\nЗазначається, що внаслідок ДТП травмувався водій Skoda. Його госпіталізували лікарі швидкої допомоги. Наразі немає точної інформації про стан здоров'я потерпілого.\r\nЗа даними видання, у Skoda зім'ятий капот і пошкоджений перед. У патрульної машини, як і у Lexus, пошкоджена задня частина. На місці події працювали два наряди поліції і карета швидкої допомоги. Деталі події встановлюються.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві некерований автомобіль врізався в припарковані машини і загорівся.\r\nРаніше патрульне авто в Києві врізалося в електроопору, постраждала поліцейська.\r\nТакож вночі в Києві Toyota протаранила авто поліції, постраждав правоохоронець.