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02 мая 2019, четверг, 08:42 567
Происшествия 2019-05-02T08:42:07+03:00
Українські Новини
Ночью в Киеве Toyota протаранила авто полиции, пострадал правоохранитель

Ночью в Киеве Toyota протаранила авто полиции, пострадал правоохранитель

ДТП с авто полицейских в Киеве. Фото: Информатор
ДТП с авто полицейских в Киеве. Фото: Информатор

Вчера вечером, 1 мая, в Киеве Toyota RAV4 столкнулась с полицейским Mitsubishi Outlander XL. В результате столкновения пострадал правоохранитель. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что авария произошла около 23:40.

По словам очевидцев, Toyota проезжала перекресток, двигаясь с улицы Владимиро-Лыбедской на улицу Коновальца, тем самым пересекая улицу Большую Васильковскую. Полицейский автомобиль двигался на большой скорости по Большой Васильковской с синими проблесковыми маячками прямо в сторону площади Льва Толстого. Как только правоохранитель за рулем Mitsubishi увидел, что загорается красный сигнал светофора, он в последний момент включил звуковую сирену, но скорость оставалась прежней. Девушка за рулем Toyota не успела среагировать и протаранила бок Outlander XL, который вылетел на тротуар. К счастью, пешеходов в тот момент на пути автомобиля не было.

ДТП с авто полицейских в Киеве. Фото: ИнформаторДТП с авто полицейских в Киеве. Фото: Информатор

Отмечается, что в аварии пострадал правоохранитель, водитель полицейской машины. Он был госпитализирован с травмами шеи. У Toyota полностью разбита передняя часть, а у Mitsubishi сильно вмят левый бок.

На месте работали несколько нарядов патрульной полиции и "скорая". Детали аварии устанавливают правоохранители.

Как сообщали Українські Новини, байкер протаранил такси Uber на бульваре Дружбы народов в Киеве.

Ранее патрульное авто в Киеве врезалось в электроопору, пострадала полицейская.

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