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05 мая 2019, воскресенье, 10:08 403
Политика 2019-05-05T12:45:01+03:00
Українські Новини
В Киеве неуправляемый автомобиль врезался в припаркованные машины и загорелся

В Киеве неуправляемый автомобиль врезался в припаркованные машины и загорелся

В Дарницком районе Киева утром в воскресенье, 5 мая, автомобиль Chery Amulet потерял управление и врезался в припаркованные машины. Об этом сообщает "Информатор".

Предварительно установлено, что авто Chery Amulet двигался по улице со значительным превышением скорости. Водитель не справился с управлением и врезался в припаркованные три машины. В результате столкновения автомобиль загорелся, чем поджог стоящий рядом Mitsubishi.

Водитель и пассажир Amulet сильно не пострадали, отделавшись синяками и ушибами. Водитель Chery утверждал,что уснул за рулем.

На месте происшествия работали три кареты скорой помощи, две пожарные машины, а также экипаж полиции. Именно правоохранителям предстоит установить причину ДТП.

Как сообщали Українські Новини, байкер протаранил такси Uber на бульваре Дружбы народов в Киеве.

Ранее патрульное авто в Киеве врезалось в электроопору, пострадала полицейская.

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