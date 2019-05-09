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09 травня 2019, четвер, 08:00 24
Силові структури 2019-05-09T10:00:01+03:00
Українські Новини
На Донбасі українські військові знищили бойовика у відповідь на вбивство бійця ЗСУ

На Донбасі українські військові знищили бойовика у відповідь на вбивство бійця ЗСУ

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Вчора, 8 травня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - з застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Під час бойових дій загинув один український військовий, ще четверо було поранено. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил дев'ять разів.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні два рази.

"За минулу добу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, четверо отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. За даними розвідки збройних сил, 8 травня один окупант був знищений, ще п'ять отримали поранення. Також наші підрозділи знищили вантажівка супротивника", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, з початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок військовий загинув під низкою обстрілу ворожих на Донбасі, ще двоє поранені.

Раніше бойовики поранили українського воїна на Донбасі і понесли великі втрати у відповідь.

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