В зоне ООС погиб украинский военный под обстрелами боевиков

После того, как военный погиб под чередой вражеских обстрелов на Донбассе, а еще двое были ранены, боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 8 мая, 1 украинский военнослужащий погиб.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\n"С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.\r\nВсе обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".\r\nПротивник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем вблизи города Марьинка; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у населенного пункта Павлополь; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле села Лебединское; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у поселка Опытное.\r\nВследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.\r\nПотери противника уточняются.\r\nКак сообщали Українські Новини, боевики ранили украинского воина на Донбассе и понесли большие потери в ответ.\r\nРанее Объединенные силы продвинулись на километр под Луганском и заняли выгодные позиции.