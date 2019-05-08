В зоне ООС погиб украинский военный под обстрелами боевиков

После того, как военный погиб под чередой вражеских обстрелов на Донбассе, а еще двое были ранены, б

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем вблизи города Марьинка; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у населенного пункта Павлополь; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле села Лебединское; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у поселка Опытное.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українські Новини, боевики ранили украинского воина на Донбассе и понесли большие потери в ответ.

Ранее Объединенные силы продвинулись на километр под Луганском и заняли выгодные позиции.