подписаться на рассылку
26.25 26.65
29.2 29.9
˟
08 мая 2019, среда, 19:31 18
Силовые структуры 2019-05-08T19:39:53+03:00
Українські Новини
В зоне ООС погиб украинский военный под обстрелами боевиков

В зоне ООС погиб украинский военный под обстрелами боевиков

ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

После того, как военный погиб под чередой вражеских обстрелов на Донбассе, а еще двое были ранены, боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 8 мая, 1 украинский военнослужащий погиб.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем вблизи города Марьинка; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у населенного пункта Павлополь; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле села Лебединское; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у поселка Опытное.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українські Новини, боевики ранили украинского воина на Донбассе и понесли большие потери в ответ.

Ранее Объединенные силы продвинулись на километр под Луганском и заняли выгодные позиции.

Больше новостей о: Ситуация в зоне ООС обстрелы на Донбассе Погибший военный

Архив
Новости
У нас есть шанс для возвращения Донбасса и прекращения огня, - Зеленский 20:10
Автобус с детьми попал в ДТП на Волыни, а под Днипром взрывом гранаты "зацепило" случайных прохожих: чем живут регионы 19:59
У Парубия заявили, что дело НАБУ его не касается 19:44
В зоне ООС погиб украинский военный под обстрелами боевиков 19:31
Профессиональные шантажисты под видом активистов запугивают киевских застройщиков, – Крюкова 19:26
больше новостей
В Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде 06:00 Карта
Плавал в бассейне во время визита в Катар: НАБУ открыло дело на Парубия 11:30 Дополнено
Каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная: как распознать фальшивку 06:45
Луценко уволил своего зама Енина 11:42
Савик Шустер. Фото: Страна
В Украину вернулся журналист Савик Шустер 23:28
больше новостей
Генпрокуратура хочет силой привести Порошенко на допрос 10:52
Зеленский хочет вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение 16:09
В Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде 06:00 Карта
Плавал в бассейне во время визита в Катар: НАБУ открыло дело на Парубия 11:30 Дополнено
Пешеходно-велосипедный мост. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарские архитекторы обвиняют Киев в незаконном использовании их проекта для строительства "моста Кличко" 11:03
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok