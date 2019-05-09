Вакарчук вже сформував передвиборчий штаб і розмістився по сусідству з Гройсманом, - ЗМІ

Лідер групи Океан Ельзи Святослав Вакарчук, який зібрався брати участь у виборах до Верховної Ради, вже сформував передвиборний штаб, який очолює екс-заступник міністра економіки Юлія Клименко.\r\nПередвиборний штаб Вакарчука розмістився по сусідству зі штабом прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у бізнес-центрі Horizon, - там давно розташований офіс рок-музиканта, пише "Новое время".\r\nНі Клименко, ні прес-служба Вакарчука не захотіли надати коментарі для НВ.\r\nАле сам Вакарчук в листуванні з НВ в Twitter підкреслив, що ні за яких обставин не очолить виборчий список БПП-Солідарності. Мовляв, це чутки, які безпідставно тиражують блогери з соціальних мереж.\r\nВакарчук, за свідченнями одразу декількох джерел, веде переговори з декількома так званими лідерами думок відомими медіаперсонами, щоб ті увійшли в його формовану політсилу.\r\nКиївський міжнародний інститут соціології невисоко оцінює підтримку умовної "партії Вакарчука" - лише на рівні 1,5%.\r\nЦей рейтинг може зрости за рахунок частини електорату президента Петра Порошенка і лідера Громадянської позиції Анатолія Гриценка, вважає директор Інституту досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Нинішній рейтинг БПП - 13,9%, а Громадянської позиції Гриценка - 5,1%.\r\nАле поживитися виборцями обох партій Вакарчуку буде досить складно - він розчарував частину своїх прихильників відмовою від участі в президентській гонці.\r\nНа входження у парламентський список Вакарчука сподівається невеликий політпроект Дій з нами. Його організували депутати-єврооптимісти Мустафа Найєм, Наталія Кацер-Бучковська та Світлана Заліщук, а також один з творців Національної поліції - Сергій Блажевич. На сайті проекту запущена програма краудфандингу для фінансування промокампанії.\r\nОдин з учасників групи Дій з нами зізнався: "Ми не налаштовані йти на парламентські вибори самостійно, тому що не пройдемо". Тактика цієї групи проста: дочекатися, коли Вакарчук публічно оголосить про похід на вибори, і отримати місця в його списку.\r\nЧергові парламентські вибори мають відбутися 27 жовтня.\r\nНагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що був готовий підтримати Вакарчука на виборах Президента.\r\nТим часом Вакарчук вирішив влаштувати "демократичний" концерт "Океан Ельзи" у День Києва на галявині ВДНГ.