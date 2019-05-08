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08 мая 2019, среда, 17:00 25
Верховная Рада и партии 2019-05-08T17:10:46+03:00
Українські Новини
Вакарчук собрался идти на парламентские выборы со своей командой, - СМИ

Вакарчук собрался идти на парламентские выборы со своей командой, - СМИ

Святослав Вакарчук. Фото: okeanelzy
Святослав Вакарчук. Фото: okeanelzy

Певец Святослав Вакарчук, которого был готов поддержать Зеленский на выборах Президента, будет участвовать в парламентских выборах и вскоре представит свою команду, сообщают "Факты ICTV" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, 16 мая певец должен объявить о том, что идет в политику и представить свою команду. Место и время время встречи пока неизвестны.

Пресс-служба группы "Океан Эльзы" эту информацию пока не опровергает, но и не подтверждает.

Вакарчуку предсказывали успех на президентских выборах. Социологи вносили его в рейтинги, а общество ожидало от него четкого ответа, но артист решил не принимать участие в выборах Президента.

Как сообщали Українські Новини, Святослав Вакарчук призвал не обращать внимания на избирательный цирк и голосовать за содержание.

Тем временем на День Киева Вакарчук хочет устроить "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ.

Также ЦИК заявил о проблемах с проведением внеочередных парламентских выборов.

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