Вакарчук собрался идти на парламентские выборы со своей командой, - СМИ

Певец Святослав Вакарчук, которого был готов поддержать Зеленский на выборах Президента, будет участвовать в парламентских выборах и вскоре представит свою команду, сообщают "Факты ICTV" со ссылкой на собственные источники.\r\nПо информации издания, 16 мая певец должен объявить о том, что идет в политику и представить свою команду. Место и время время встречи пока неизвестны.\r\nПресс-служба группы "Океан Эльзы" эту информацию пока не опровергает, но и не подтверждает.\r\nВакарчуку предсказывали успех на президентских выборах. Социологи вносили его в рейтинги, а общество ожидало от него четкого ответа, но артист решил не принимать участие в выборах Президента.\r\nКак сообщали Українські Новини, Святослав Вакарчук призвал не обращать внимания на избирательный цирк и голосовать за содержание.\r\nТем временем на День Киева Вакарчук хочет устроить "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ.\r\nТакже ЦИК заявил о проблемах с проведением внеочередных парламентских выборов.