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08 травня 2019, середа, 20:10 25
Зовнішня політика 2019-05-08T20:25:27+03:00
Українські Новини
У нас є шанс для повернення Донбасу і припинення вогню, - Зеленський

У нас є шанс для повернення Донбасу і припинення вогню, - Зеленський

Володимир Зеленський і Христя Фріланд. Фото: Команда Зеленського/Facebook
Володимир Зеленський і Христя Фріланд. Фото: Команда Зеленського/Facebook

Новообраний Президент України Володимир Зеленський вважає, що в України є шанс для припинення вогню і повернення Донбасу.

Таку заяву Зеленський зробив під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд, повідомляє прес-служба.

"У нас є шанс для припинення вогню і повернення Донбасу", - сказав Зеленський.

Зазначається, що в середу Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Канади боротьбу з корупцією і мінський формат врегулювання конфлікту на сході України.

Зеленський заявив, що його команда не хоче говорити про боротьбу з корупцією, вони хочуть добитися перемоги над нею.

"Наша мета - це держава у смартфоні", - сказав він.

Фріланд зазначила, що у сфері системи електронних декларацій Канаді треба брати приклад з України.

Також Фріланд запевнила Зеленського в підтримці Канадою України на міжнародній арені.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що не планує звільняти Донбас військовим шляхом в разі обрання Президентом.

Також 18 квітня Зеленський повідомив, що вважає Володимира Путіна ворогом, не підпише закон про амністію бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР", і те, що у Донбасу не повинно бути особливого статусу.

Крім того, Зеленський попросив рабинів допомогти налагодити діалог з мешканцями Донбасу і Криму.

Раніше міністр закордонних справ Канади порівняла Зеленського з Трюдо.

Більше новин про: війна на Донбасі Ситуація на Сході Володимир Зеленский Україна-Канада Христя Фріланд

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