В зоні ООС загинув український військовий під обстрілами бойовиків

Після того, як військовий загинув під низкою обстрілів на Донбасі, а ще двоє були поранені, бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 8 травня, 1 український військовослужбовець загинув.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.\r\n"З початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.\r\nВсе обстріли відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".\r\nПротивник обстріляв позиції українських військових із гранатометів різних систем поблизу міста Мар'їнка; двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля населеного пункту Павлопіль; з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів біля села Лебединське; з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу селища Опитне.\r\nВнаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.\r\nВтрати противника уточнюються.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бойовики поранили українського воїна на Донбасі і понесли великі втрати у відповідь.\r\nРаніше Об'єднані сили просунулися на кілометр під Луганськом і зайняли вигідні позиції.