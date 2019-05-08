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08 травня 2019, середа, 19:31 21
Силові структури 2019-05-08T21:30:02+03:00
Українські Новини
В зоні ООС загинув український військовий під обстрілами бойовиків

В зоні ООС загинув український військовий під обстрілами бойовиків

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Після того, як військовий загинув під низкою обстрілів на Донбасі, а ще двоє були поранені, бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 8 травня, 1 український військовослужбовець загинув.

Про це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

Все обстріли відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Противник обстріляв позиції українських військових із гранатометів різних систем поблизу міста Мар'їнка; двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля населеного пункту Павлопіль; з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів біля села Лебединське; з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу селища Опитне.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики поранили українського воїна на Донбасі і понесли великі втрати у відповідь.

Раніше Об'єднані сили просунулися на кілометр під Луганськом і зайняли вигідні позиції.

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