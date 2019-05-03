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03 мая 2019, пятница, 09:15 440
Силовые структуры 2019-05-03T09:15:15+03:00
Українські Новини
Объединенные силы продвинулись на километр под Луганском и заняли выгодные позиции

Объединенные силы продвинулись на километр под Луганском и заняли выгодные позиции

Донбасс Фото: Штаб ООС Facebook
Донбасс Фото: Штаб ООС Facebook

Объединенные силы продвинулись на 1 км в районе Новозвановки Луганской области и заняли новые позиции.

Об этом написал в Facebook командир батальона "Донбасс" Вячеслав Власенко, передают Українськi Новини.

"2 мая 2019 подразделения 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" в результате успешно проведенной операции в районе Новозвановки продвинулись на 1 км вперед и заняли выгодные рубежи, получив преимущество над противником", - сообщил он.

В результате боестолкновения 3 военных ранены.

Как сообщали Українськi Новини, командующий операции Объединенных сил (ООС) Сергей Наев заявил, что за год ООС украинские военные освободили 3 населенных пункта на Донбассе и вернули под контроль 24 км кв. территории.

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