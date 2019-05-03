Объединенные силы продвинулись на километр под Луганском и заняли выгодные позиции

Объединенные силы продвинулись на 1 км в районе Новозвановки Луганской области и заняли новые позиции.

Об этом написал в Facebook командир батальона "Донбасс" Вячеслав Власенко, передают Українськi Новини.

"2 мая 2019 подразделения 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" в результате успешно проведенной операции в районе Новозвановки продвинулись на 1 км вперед и заняли выгодные рубежи, получив преимущество над противником", - сообщил он.

В результате боестолкновения 3 военных ранены.

Как сообщали Українськi Новини, командующий операции Объединенных сил (ООС) Сергей Наев заявил, что за год ООС украинские военные освободили 3 населенных пункта на Донбассе и вернули под контроль 24 км кв. территории.