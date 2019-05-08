Інавгурацію Зеленського пропонують провести два рази: в Раді і на НСК "Олімпійський"

Депутат Верховної Ради Сергій Каплін (фракція "Блок Петра Порошенка") пропонує парламенту провести інавгурацію Президента в два етапи: 19 травня у залі засідань парламенту і на стадіоні Національного спортивного комплексу "Олімпійський" 3 червня.

Про це йдеться в проекті постанови №10270-3, зареєстрованому в Раді 7 травня, передають Українські Новини.

Згідно з документом, пропонується провести урочисте засідання парламенту, присвячене складенню присяги новообраним Президентом Володимиром Зеленським, в два етапи: 19 травня у залі засідань парламенту і 3 червня на НСК "Олімпійський".

При цьому, передбачено, що під час урочистого засідання на НСК "Олімпійський" новообраний Президент повторно складе присягу українському народу і виголосить інавгураційну промову.

Крім цього, проектом постанови передбачено щорічний звіт Президента перед українським народом у день урочистого засідання на НСК "Олімпійський".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вимагає від Парубія проведення інавгурації 19 травня,, щоб уникнути "вакууму влади".

За інформацією депутата Бондаря, більшість депутатів наполягало на інавгурації Зеленського 28 травня, щоб він не зміг розпустити Раду.

Раніше у Верховній Раді депутат Сергій Міщенко запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня.

Крім того, Андрій Портнов опублікував проект указу президента Зеленського про розпуск парламенту.