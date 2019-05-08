Депутат Урбанський стверджує, що не був п'яний, коли отримав вогнепальне поранення під Одесою

Депутат Верховної Ради Олександр Урбанський (фракція "Блок Петра Порошенко") заявляє, що в ході конфлікту на базі відпочинку в Одеській області, у якому він одержав вогнепальне поранення в ногу, він перебував у тверезому стані.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Я взагалі людина непитуща. Компанія, в якій ми з дружиною були, теж така сама", - сказав він.

При цьому, з його слів, власник бази відпочинку, що поранив його, був у стані алкогольного сп'яніння.

"Він був нетверезий, хоча і зробив собі довідку, що не був п'яний", - зазначив депутат.

Парламентарій додав, що бізнесмен образив його дружину і він заступився за неї.

"У бійку я не ліз, але побачив характерний жест, як він (нападник) потягнувся за зброєю", - зазначив Урбанський.

Депутат підкреслив, що підозрюваний вистрілив двічі з відстані 2 метрів, і одна з куль влучила йому в ногу.

Як повідомляли Українські Новини, Урбанського допитала поліція.

7 травня атошника, який поранив з вогнестрілу журналіста, відпустили на поруки 5 депутатів Ради.