Депутат Урбанський стверджує, що не був п'яний, коли отримав вогнепальне поранення під Одесою

Депутат Верховної Ради Олександр Урбанський (фракція "Блок Петра Порошенко") заявляє, що в ході конфлікту на базі відпочинку в Одеській області, у якому він одержав вогнепальне поранення в ногу, він перебував у тверезому стані.\r\nПро це він повідомив Українським Новинам.\r\n"Я взагалі людина непитуща. Компанія, в якій ми з дружиною були, теж така сама", - сказав він.\r\nПри цьому, з його слів, власник бази відпочинку, що поранив його, був у стані алкогольного сп'яніння.\r\n"Він був нетверезий, хоча і зробив собі довідку, що не був п'яний", - зазначив депутат.\r\nПарламентарій додав, що бізнесмен образив його дружину і він заступився за неї.\r\n"У бійку я не ліз, але побачив характерний жест, як він (нападник) потягнувся за зброєю", - зазначив Урбанський.\r\nДепутат підкреслив, що підозрюваний вистрілив двічі з відстані 2 метрів, і одна з куль влучила йому в ногу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Урбанського допитала поліція.\r\n7 травня атошника, який поранив з вогнестрілу журналіста, відпустили на поруки 5 депутатів Ради.