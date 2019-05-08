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08 травня 2019, середа, 17:51 11
Верховна Рада і партії 2019-05-08T18:00:03+03:00
Українські Новини
Депутат Урбанський стверджує, що не був п'яний, коли отримав вогнепальне поранення під Одесою

Депутат Урбанський стверджує, що не був п'яний, коли отримав вогнепальне поранення під Одесою

Олександр Урбанський. Фото:
Олександр Урбанський. Фото: "Слово і Діло"

Депутат Верховної Ради Олександр Урбанський (фракція "Блок Петра Порошенко") заявляє, що в ході конфлікту на базі відпочинку в Одеській області, у якому він одержав вогнепальне поранення в ногу, він перебував у тверезому стані.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Я взагалі людина непитуща. Компанія, в якій ми з дружиною були, теж така сама", - сказав він.

При цьому, з його слів, власник бази відпочинку, що поранив його, був у стані алкогольного сп'яніння.

"Він був нетверезий, хоча і зробив собі довідку, що не був п'яний", - зазначив депутат.

Парламентарій додав, що бізнесмен образив його дружину і він заступився за неї.

"У бійку я не ліз, але побачив характерний жест, як він (нападник) потягнувся за зброєю", - зазначив Урбанський.

Депутат підкреслив, що підозрюваний вистрілив двічі з відстані 2 метрів, і одна з куль влучила йому в ногу.

Як повідомляли Українські Новини, Урбанського допитала поліція.

7 травня атошника, який поранив з вогнестрілу журналіста, відпустили на поруки 5 депутатів Ради.

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