Посольство України в Ізраїлі виділило 33 перепустки для ПЦУ на церемонію сходження Благодатного вогню

Посольство України в Державі Ізраїль виділило 33 перепустки для делегації Православної церкви України (ПЦУ), 14 перепусток - для делегації Української православної церкви (УПЦ) та 30 - для працівників посольства і членів їхніх сімей для участі в церемонії сходження Благодатного вогню в Храмі Гробу Господнього (Єрусалим).

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ (МЗС) України на запит Українських Новин.

За інформацією посольства України в Державі Ізраїль, у середині березня цього року ізраїльська поліція повідомила посольству про виділення для делегацій з України 77 перепусток на проходження до Старого Міста Єрусалиму і участі у церемонії Сходження благодатного вогню у Храмі Гробу Господнього та звернулася з проханням надати до кінця березня ц.р. списки делегатів від України для оформлення зазначених перепусток.

"Посольство звернулося до ПЦУ і УПЦ з проханням підготувати та надіслати відповідні списки. Після отримання списків (33 особи від ПЦУ, 14 - УПЦ, а також для працівників посольства і членів їхніх сімей) їх своєчасно було надіслано до місцевої поліції", - вказано у відповіді МЗС.

У відповіді МЗС зазначили, що "згідно з вимогами ізраїльської сторони вищезазначені перепустки видавалися співробітниками місцевої поліції виключно конкретним особам, а не через посольство".

Також, як повідомило МЗС України, українські релігійні організації не зверталися до МЗС України та посольства України в Державі Ізраїль з проханням надати перепустки на проходження до Старого Міста Єрусалиму та участі у церемонії сходження Благодатного вогню у Храмі Гробу Господнього.

Нагадаємо, делегація ПЦУ не отримала благословіння від патріарху Єрусалимського Феофіла III перед початком церемонії сходження Благодатного вогню. Крім того, патріарх Феофіла III не дозволив делегації ПЦУ сослужити спільно зі священиками Єрусалимської патріархії перед Благодатним вогнем.

"Вони можуть лише бути присутніми, у своїх шатах або ж одягненими, як звичайні віруючі, однак не можуть сослужити з нами, – відповіли журналістам у патріархії. – Ми в курсі українських церковних проблем і питань, та запевняємо: сослужити вони не можуть, така позиція патріарха".

Як повідомляли Українські Новини, Благодатний вогонь із Храму Гробу Господнього привезли до України.

27 квітня, у Велику суботу, Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.