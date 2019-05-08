Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА

Новообраний Президент Володимир Зеленський на честь Дня пам'яті та примирення опублікував фотографію, на якій зображений сам, а також ветеран Радянської армії Іван Залужний і колишня зв'язкова Української повстанської армії (УПА) Параскева Зеленчук-Потяк, що тиснуть один одному руки.

Фотографію Зеленський виклав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні, в День пам'яті і примирення, ми вшановуємо і схиляємося перед усіма, хто боровся проти нацизму і загинув за Україну в роки Другої світової війни. Перед кожним, хто віддав своє життя заради миру. Миру, якого сьогодні так потребує Україна. Миру , запорукою якого стане єдність всіх українців. Для того, щоб в майбутньому нас об'єднували тільки перемоги", - написав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський наполягає на проведення інавгурації 19 травня.

Тим часом Кабмін порадив чиновникам носити "Мак пам'яті" в одязі і затвердив заходи до Дня перемоги.

Раніше Інститут нацпам'яті використав фотографію ветерана Залужного без його дозволу.