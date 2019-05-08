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08 травня 2019, середа, 17:17 15
Фінанси 2019-05-08T17:26:06+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку зміцнюється шостий день поспіль

Гривня на міжбанку зміцнюється шостий день поспіль

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 10 коп. в середу зміцнився також на 10 коп. до 26,22 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,29-26,33 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,22-26,26 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,20-26,24 UAH/USD.

У середу НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 5,41% з 27,72 UAH/USD до 26,22 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 07 травня на 8,99 коп. до 26,5626 UAH/USD, курс купівлі - на 9,98 коп. до 26,2459 UAH/USD.

Раніше економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.

Тим часом Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП в 2019 році при інфляції в 6,3%.

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