Гривня на міжбанку зміцнюється шостий день поспіль

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 10 коп. в середу зміцнився також на 10 коп. до 26,22 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,29-26,33 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,22-26,26 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,20-26,24 UAH\/USD.\r\nУ середу НБУ не проводив валютний аукціон.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 5,41% з 27,72 UAH\/USD до 26,22 UAH\/USD.\r\nВ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 07 травня на 8,99 коп. до 26,5626 UAH\/USD, курс купівлі - на 9,98 коп. до 26,2459 UAH\/USD.\r\nРаніше економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.\r\nТим часом Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП в 2019 році при інфляції в 6,3%.